ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Где находится Украина 20 лет спустя» подготовило анализ состояния дел в стране, представив ее как огромную компанию (публичное акционерное общество), со своими показателями деятельности, сильными и слабыми сторонами, возможностями и упущениями и, конечно же, со своей структурой управления…

http://delo.ua/ukraine/ukraine20years-info/

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Также «Дело» в публикации «Тимошенко подаст на Януковича в суд за газовые договоренности в 2007 году» пишет – экс-премьер-министр Юлия Тимошенко намерена в пятницу подать в Печерский районный суд заявление об открытии уголовного дела в отношении президента Виктора Януковича, который, будучи премьером, в 2007 году достиг невыгодной газовой договоренности с Россией…

http://delo.ua/ukraine/timoshenko-podast-na-janukovicha-v-sud-za-gazovye-dogovorennosti-v-163422/

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«Дело» в публикации «Как изменился рынок недвижимости Украины за 20 лет независимости» пишет – в составе СССР Украина строила 20 миллионов кв. метров жилья и практически столько же промышленных объектов. В распад Союза она не смогла стабилизироваться и объем сданных площадей снизился в пять раз - до 4 млн кв. метров…

http://delo.ua/ukraine/kak-izmenilsja-rynok-nedvizhimosti-ukrainy-za-20-let-nezavisimosti-163302/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Евросеть» не станет шире», в котором пишет – третья по величине компания по продаже мобильных телефонов в Украине – "Евросеть" – решила отказаться от открытия новых точек. Низкая рентабельность бизнеса по сравнению с российским рынком делает работу в Украине невыгодной, объясняют в компании. Фактически "Евросеть" теряет позиции последние несколько лет – еще по итогам 2009 года она занимала первое место по числу точек, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1758300

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Золотое смягчение», в котором пишет – инвесторы всего мира ждут начала нового этапа накачивания экономики США деньгами, что уже накануне привело к резкому падению котировок золота: 25 августа они достигали отметки $1702,44 за тройскую унцию, хотя еще во вторник золото стоило свыше $1900…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1758306

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Ностальгия погубила машино-строителей», в котором пишет – принято считать, что машиностроительная отрасль едва ли не более других пострадала от разрыва технологических связей во время распада Советского Союза…

http://markets.eizvestia.com/full/nostalgiya-pogubila-mashino-stroitelej

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Кукурузе нет места», в котором пишут - аграрии собрали уже более 30 млн. т зерна и ощутили нехватку мощностей для хранения еще не собранных культур, в частности кукурузы…

http://markets.eizvestia.com/full/kukuruze-net-mesta

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Газета «Сегодня» в публикации «Валютный запрет: Беларусь ожидает новый удар» пишет – Нацбанк Беларуси запретил продажу валюты в обменных пунктах. Собственно, по рассказам местных жителей, долларов-евро в их обменках не было с Нового года, поскольку имеющиеся предписания обязывают легально продавать валюту по официальному курсу, а он серьезно отличается от курса на черном рынке. Вот на черном рынке все белорусы и покупают валюту…

http://www.segodnya.ua/news/14282172.html

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Также «Сегодня» в публикации «Новые развязки в Киеве: пробок нет, а дорога с левого на правый берег сократилась в разы» пишет – главные артерии столицы заработали на полную, разгрузились и другие, куда водители «сбегали» от вечных пробок…

http://www.segodnya.ua/news/14282184.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «МВФ в очередной раз отказал. Что ждет Украину?» пишет – МВФ перенес визит миссии в Украину на конец октября. Выделение очередного транша откладывается. Реакция рынков будет негативной, да и курс доллара станет все сложней удерживать, утверждают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/99856

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Персона — Стив Джобс: «К сожалению, этот день наступил» пишет – Стив Джобс ушел с поста гендиректора Apple, самой дорогой IT-компании мира и второй по капитализации компании США…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1349484/nezamenimyj_dzhobs

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Также «Ведомости» в публикации «В Москве всю осень будут развлекать и кормить» пишут – фермерские рынки, кухни-сцены, дегустационные меню, конкурсы и лектории — до конца осени гастрономические фестивали в Москве станут одним из главных развлечений…

http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/1349491/v_moskve_vsyu_osen_budut_razvlekat_i_kormit

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Издание «Известия» в публикации «Причины космических аварий выяснят прокуроры» пишет – в российской космической отрасли наметилась вторая большая перетряска за год. По следам аварии ракеты-носителя «Союз-У» с грузовиком «Прогресс», случившейся в среду, в РФ произошел целый ряд событий…

http://www.izvestia.ru/news/498560

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Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «Приватизация ЖКХ остановлена» пишет – российское правительство готово лишь сдавать в аренду коммунальную инфраструктуру…

http://www.kommersant.ru/doc/1758028

(УНИАН)