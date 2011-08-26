Дата заседания украинско-российской комиссии пока не определена – МИД РФ

Москва.Дата проведения пятого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под руководством президентов двух стран пока не определена.

Об этом УНИАН сообщил директор Второго департамента стран СНГ (Беларусь, Молдова, Украина) МИД РФ Виктор СОРОКИН.

«Пока дата не определена, но идет активная подготовка», - сказал В.СОРОКИН.

По его словам, дата переносилась, «чтобы очень хорошо подготовиться».

Как сообщал УНИАН, 25 августа посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО заявил, что уже почти подготовлены и во время ближайшего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии будут подписаны два соглашения по Черноморскому флоту РФ. Одно регулирует режим и порядок пребывания военнослужащих флота вне границ их дислокации, а второе - совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями, добавил он.

Ранее заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии планировалось на 29 июня, позже переносилось на 29 июля, однако вновь было перенесено.

Заседание должно было пройти в Украине.