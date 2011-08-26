Наото Кан подал в отставку с поста премьер-министра Японии

Премьер-министр Японии Наото КАН объявил, что уходит в отставку, а также покидает пост лидера правящей Демократической партии.

Выборы нового главы партии состоятся в понедельник, и он почти наверняка и станет новым главой правительства, передает Радио «Свобода».

Главные претенденты на этот пост - бывший министр иностранных дел Сэйдзи МАЭХАРА, министр финансов Ёсихико НОДА и министр торговли Банри КАЙЭДА.

Н.КАН подвергался резкой критике в связи с его недостаточно оперативной, как считалось, реакцией на катастрофическое землетрясение и цунами 11 марта, а также последовавшую тяжелую аварию на атомной электростанции. Кроме того, его критиковали за слабую экономическую политику в условиях кризиса.