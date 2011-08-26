Главное на 26 августа (день)

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина продолжает и развивает сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя статью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в «The Wall Street Journal».

«Вчерашнее заявление МВФ и говорит о том, что сотрудничество не просто продолжается, а активно развивается. Ведь каждый может истолковывать что угодно. Но я-то знаю реальную ситуацию. И реальная ситуация заключается в том, что наш министр финансов и наш министр топлива и энергетики, и заместитель председателя Национального банка провели переговоры с руководством МВФ и договорились», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер пояснил, что результатом этих переговоров было определено, как выполняется программа сотрудничества Украины и МВФ, а также были намечены сроки приезда миссии МВФ в Украину.

«Это абсолютно честная позиция. Абсолютно честно сказал Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ о том, что программа выполняется», - подчеркнул премьер-министр.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что Украине не нужен очередной транш кредита МВФ. «Так для чего я буду увеличивать свой внешний государственный долг? Для чего, кто мне может ответить? Для чего я буду ухудшать параметры страны на мировых рынках и привлекать эти два-три миллиарда, которые идут не в бюджет, не на финансирование дефицита, а на увеличение валютных ресурсов страны?», - заявил он.

«Мы находимся в программе сотрудничества с МВФ, большинство программных задач, которые поставлены в программе, мы выполняем, и это отвечает нашим национальным интересам. Деньги нам сейчас, еще раз говорю, не нужны. Если они будут нужны, значит, мы поедем в Вашингтон, поставим условия определенные, выполним условия, которые выставляют нам кредиторы и получим этот транш. Никаких препятствий для получения транша не существует», - резюмировал Н.АЗАРОВ.

По данным Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта Украины в июле 2011 года составил около 7,5% в годовом изменении.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В Нацбанке отмечают, что сельскохозяйственное производство имело определяющее влияние на динамику, как индекса производства базовых отраслей (в июле 10,8% в годовом измерении), так и ВВП.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение дополнительного займа для Украины на сумму 150 млн. долл. для продолжения реализации проекта по поддержке экспортеров.

Об этом сообщает ВБ на своем официальном сайте.

Дополнительная ссуда пополнит существующую кредитную линию по проекту и продлит его выполнение до конца 2014 года.

Кредит будет предоставлен «Укрэксимбанку» на срок до 30 лет, в том числе предусмотрен 6-летний льготный период, гарантии по кредиту предоставляет правительство Украины.

В частности, 45 млн. долл. будут использованы банком для прямого финансирования клиентов-экспортеров, 105 млн. долл. будут направлены на предоставление кредитов финансовым посредникам с последующим их выделением для экспортеров.

Сроки выделения Беларуси второго транша кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС могут быть перенесены.

Об этом сообщил журналистам управляющий директор по корпоративному финансированию Евразийского банка развития Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Ранее сообщалось, что решение о предоставлении Беларуси второго транша кредита будет принято в ноябре на основании выполнения Беларусью по состоянию на 31 октября индикаторов осуществления мер по стабилизации экономики, которые определены условиями предоставления кредита.

При этом Д.КРАСИЛЬНИКОВ не сомневается в том, что второй транш кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС Беларуси будет выделен. В то же время он отметил, что сроки выделения средств пока неясны. «Ноябрь, который назывался как время выделения второго транша кредита для Беларуси, - это ориентировочные сроки, окончательно они будут утверждены в результате анализа тех процессов, которые будут происходить в экономике Беларуси в ближайшие два месяца», - сказал он. Переговоры о выделении очередного транша кредита ведутся с белорусской стороной непрерывно. «Есть подразделение, которое в живом контакте работает с правительством, - напомнил Д. КРАСИЛЬНИКОВ. - Эта работа идет, поддерживается живой диалог, однако по срокам никто точно сказать не сможет, планы, заявленные ранее, пока остаются, но окончательно сроки будут определены в ближайшее время».

Д.КРАСИЛЬНИКОВ пояснил, что неопределенность со сроками выделения второго транша вызвана отсутствием прогресса в исполнении белорусской стороной взятых на себя обязательств перед Антикризисным фондом по структурным реформам.

Управляющий директор по корпоративному финансированию ЕАБР напомнил, что Беларусь в соответствии с условиями выделения кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС должна придерживаться оговоренной антикризисной программы. Она предусматривает унификацию курса, стабилизацию золотовалютных резервов, восстановление доверия к национальной валюте у населения. В то же время, по мнению Д.КРАСИЛЬНИКОВА, исполнение этих действий пока не наблюдается в той мере, которая была оговорена. «Вместе с тем определенные шаги для получения транша в ноябре должны быть сделаны», - сказал он.

Ситуация на валютном рынке Беларуси будет стабилизирована через полтора-два месяца, а на следующей неделе будет окончательно определен курс действий власти в финансово-кредитной сфере.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, сообщает официальный сайт главы государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, А.ЛУКАШЕНКО напомнил о договоренности обсудить проблемные вопросы экономики страны с участием членов правительства, Национального банка, других заинтересованных структур по итогам социально-экономического развития за первое полугодие.

«Сегодня на основании проработки вопросов на этом совещании мы определим курс. Дальше тянуть нельзя. Ко вторнику-среде все это будет сведено в единый документ и вынесено на уровень Президента, и я лично объявлю людям, как будет действовать правительство и Национальный банк в этой ситуации», - сказал глава государства. При этом будут определены ответственные и контролирующие лица.

«Полтора-два месяца у нас на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Полностью! - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО. - Чтобы население уже не просто слушало и верило или не верило, а почувствовало, что тот курс, который определен, будет действовать и дальше, и ситуация будет развиваться в том направлении, в котором будет обозначена Президентом».

Президент подчеркнул, что стране надо выходить на нормальный уровень функционирования валютного рынка. «Мы договаривались 10-12 дней тому назад, чтобы в спокойном режиме проработать все варианты нашей тактики и стратегии действий в ближайшее время, чтобы стабилизировать валютный рынок, и даже не стабилизировать, он стабилизировался на каком-то неприемлемом для нас уровне. Нам надо выходить на нормальный уровень функционирования валютного рынка», - сказал Президент Беларуси.

Согласно официальным сообщениям, поступление валютной выручки за январь-июнь 2011 года достигло своего исторического максимума и составило свыше $20 млрд. Рост ВВП в стране за семь месяцев 2011 года составил почти 110%, выполнены большинство параметров прогноза социально-экономического развития, темпы роста экспорта товаров за первое полугодие текущего года составили почти 170% и превысили темпы роста импорта на 9%.

В то же время А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что даже такие показатели не позволяют иметь сегодня достаточно валюты, чтобы строить свою политику на валютном рынке и стабилизировать ситуацию.

«Недопущение обесценивания национальной денежной единицы и упорядочение валютного рынка - важнейшие задачи правительства и Национального банка на сегодняшний день. Текущее состояние экономики говорит о том, что у нас есть все возможности для решения поставленных задач», - считает А.ЛУКАШЕНКО.

Бывший пастор "Посольства Божьего" Сандей АДЕЛАДЖА плохо понимает русский и просит переводчика. Об этом 25 августа сообщил адвокат С.АДЕЛАДЖИ Андрей ФЕДУР, передает ТСН.

По словам А.ФЕДУРА, проповедовать на русском и знакомиться с обвинениями - не одно и то же.

Адвокат также обратился в Днепровский районный суд столицы с ходатайством: перевести 200 томов уголовного дела с украинского на йоруба - родной язык бывшего руководителя «Посольства Божьего». В мире на этом языке говорят 20 миллионов человек, преимущественно жители юго-запада Нигерии.

С.АДЕЛАДЖУ, бывшего пастора протестантской церкви, обвиняют в создании финансовой пирамиды на основе компании King`s Capital. По официальным подсчетам, прихожане церкви внесли в King`s Capital около 100 миллионов гривень.

Сам обвиняемый на суд не явился.

Энергетика

Кабинет министров рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства передать Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг копии лицензий тепло- и водоснабжающих предприятий.

Об этом говорится в распоряжении правительства №791-р от 17 августа т.г., размещенном на правительственном портале.

В частности, Кабмин рекомендовал НКРЭ и Минрегионстрою предоставить в месячный срок Нацкомиссии регулирования рынка комуслуг завершенные в установленном порядке копии выданных лицензий на ведение хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме тепловой энергии, которая производится на теплоцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), поставки и транспортировки тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, централизованного водоснабжения и водоотвода и лицензионных дел.

Как указывается в сообщении, кроме указанных документов, Нацкомуслуг также должны предоставить копии нормативно-правовых актов по вопросам определения лицензионных условий ведения хоздеятельности по производству тепловой энергии (кроме тепловой энергии, которая производится на теплоцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), поставки и транспортировки тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, централизованного водоснабжения и водоотвода; осуществления контроля над соблюдением указанных лицензионных условий; формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, на централизованное водоснабжение и водоотвод.

В документе также сказано, что Нацкомуслуг размещается по ул. Димитрова, 24 в Киеве на условиях аренды.

Правительство Российской Федерации утвердило увеличение экспортной пошлины на нефть с 1 сентября на 5,9 доллара, или на 1,3%, - до 444,1 доллара за тонну с нынешних 438,2 доллара за тонну.

Соответствующее постановление размещено в выпуске "Российской газеты" (номер за 26 августа т.г.), передает РИА "Новости".

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия составит 205,1 доллара за тонну против действующей в августе ставки 201 доллар за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты с 1 сентября вырастет до 297,5 доллара за тонну с нынешних 293,6 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - до 207,4 доллара за тонну с 204,6 доллара за тонну.

Пошлины на темные и светлые нефтепродукты рассчитываются по методике, утвержденной постановлением правительства РФ от 27 декабря 2010 года. Согласно этому документу, пошлины на темные нефтепродукты с февраля 2011 года составляют 46,7%, а на светлые - 67% от нефтяной пошлины.

К светлым нефтепродуктам, на которые распространяются пошлины, относятся легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы. К темным нефтепродуктам отнесены жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты; нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты; нефтяной кокс, нефтяной битум и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

В сентябре сохранится действующая методика расчета экспортной пошлины на бензины: пошлина на прямогонный и товарный бензин с 1 мая 2011 года была повышена до 90% от пошлины на сырую нефть на фоне проблем с бензином в ряде регионов РФ. Ставка экспортной пошлины на бензин с 1 сентября вырастет до 399,7 доллара за тонну с действующих 394,4 доллара за тонну. Экспортная пошлина на сжиженный газ с 1 сентября повысится до 192 долларов за тонну с нынешних 182,8 доллара за тонну.

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(УНИАН)