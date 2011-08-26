Янукович: политика компромиссов с РФ помогает отстаивать нацинтересы Украины

В вопросах международных отношений Украины с Россией политика компромиссов дает возможность отстаивать украинские национальные интересы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Донецке на брифинге заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Журналисты напомнили ему, что Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о недопустимости для России предложенной украинской стороной формулы сотрудничества с Таможенным союзом «3 + 1» и попросили В.ЯНУКОВИЧА озвучить официальную позицию Украины по этому вопросу.

«В отношениях с каким-либо государством, в том числе с Россией, всегда были, есть и будут расхождения, касающиеся защиты национальных интересов», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: «Мы имеем свою позицию, собственную, которая предусматривает защиту украинских национальных интересов, мы провозгласили политику национального прагматизма, и мы ее будем выполнять».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, своя позиция у Украины «всегда была, есть и будет, но, безусловно, нам нужно искать компромиссы».

Президент заявил: «Поэтому политика компромиссов – это политика, которая дает возможность отстаивать наши национальные интересы, а в некоторых вопросах делать уступки». Он подчеркнул, что эти уступки «никогда не будут за счет суверенитета страны», и отметил, что Конституция предусматривает выполнение Украиной всех подписываемых международных соглашений.