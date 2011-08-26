Анонс на 29 августа

* Пресс-конференция на тему: "Перспективы газовых переговоров Украины с Россией". Участники: Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетике; Михаил Гончар, руководитель энергетических программ центра "Номос".

* Круглый стол на тему: ”Важность, особенности и сложности проведения земельной реформы в Украине». Инициатор - Центр коммуникаций ИА «ЛигаБизнесИнформ». Будут озвучены рекомендации от ведущих специалистов по вопросам землепользования о юридических аспектах применения вышеупомянутого закона. Приглашены: Сергей Святко, директор ГП "Земельный фонд"; Николай Калюжный, зам.председателя Госагентства земельных ресурсов Украины; Максим Копейчиков, партнер ЮФ "Ильяшев и партнеры"; Леонид Козаченко. президент ВОО "Украинская аграрная конфедерация" и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Государственного Агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива по результатам тендера на разработку ТЕО «LNG-терминал» - морской терминал по приему сжиженного природного газа. В рамках мероприятия также будут обнародованы сроки создания альтернативного канала энергоснабжения в Украину.

* В Шевченковском районном суде г. Киева состоится слушание дела активистов Налогового Майдана. Шестерых активистов и лидера Майдана Сергея Мельниченко обвиняют в "повреждении тротуарной плитки".

* Пресс-конференция на тему: «О ситуации, сложившейся на предприятиях горно-металлургического комплекса Запорожской области». Участники: Сергей Комышев, первый зам.председателя Центрального комитета профсоюза металлургов и горняков Украины; Валерий Козуб, председатель Запорожского обкома ПМГУ; Юрий Спиридонов, председатель профкома ПМГУ в ОАО «Запорожский завод ферросплавов».

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