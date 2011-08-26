Суд 22 сентября продолжит объявление обвинительного заключения по делу Макаренко и Шепитько

Печерский районный суд Киева 22 сентября в 10.00 продолжит объявление обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд продолжил зачитывать обвинительное заключение, общий объем которого превышает 200 страниц.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО обвиняют в превышении служебных полномочий во время растаможивания газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

5 июля этого года Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством уважаемых людей об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.