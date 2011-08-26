Главное на 26 августа (вечер)

Финансы

Доллар продолжит снижаться из-за острого дефицита гривни - эксперт

Тенденция к снижению доллара на следующей неделе, скорее всего, сохранится в связи с острым дефицитом гривни на рынке.

Такой прогноз высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВЫДЕНКО.

Он отметил, что в течение недели с 22 по 26 августа 2011 года курс гривни к доллару США к по-прежнему оставался высоким и находился на уровне 7.999/8.001 грн./долл.

По словам И.ДАВЫДЕНКО, к концу нынешней недели произошло снижение до уровня 7,994/7,996 грн./долл. Это связано с уменьшением остатков на корчетах в Национальном банке Украины до почти рекордного с начала года уровня в 12,171 млрд. грн. по сравнению с небольшими 13,415 млрд. грн. в начале недели.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9980/8,0005, к 12:00 цены снизились до 7,9970/7,9985. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9910/7,9945 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2765/0,2768, к 12:00 цены поднялись до 0,2768/0,2771. К закрытию торгов цены понизились до 0,2765/0,2769. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8750 (+0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4370/1,4450.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5405/11,5455, к 12:00 цены составляли 11,5410/11,5470. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,5315/11,5405.

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Эксперты заявляют о возможном падении цен на золото

Эксперты считают возможным падение цен на золото и интереса к нему со стороны инвесторов.

Как отметил в комментарии УНИАН управляющий директор "Драгон Эсет Менеджмент" Андрей ЗОЛОТУХИН, сегодня золото бьет все рекорды роста по одной причине — полной неопределенности в мире. "Сейчас мало кто понимает, какая будет инфляция в развитых странах, какие будут действия правительств по поддержанию своих национальных экономик, и какие будут в результате паритеты между мировыми валютами", - сказал он. И поскольку, по мнению эксперта, перечисленное выше зависит не от фундаментальных причин, которые можно предвидеть, а от действий или бездействия отдельных высокопоставленных чиновников, то прогнозирование ситуации практически невозможно. "Поэтому люди и предпочитают переждать такое неспокойное время в золоте. А поскольку золото очень сильно выросло, начали искать, что еще не выросло, при этом достаточно стабильно и не очень зависит от ЕС или США, — таким образом добрались до франка и иены", - сказал А.ЗОЛОТУХИН. Тем не менее, по его словам, нужно понимать, что как только вся эта неопределенность пройдет, тут же пропадет интерес к золоту, и цены на него упадут. "Да, последние 10 лет золото росло в цене. Но 20 лет до этого оно падало... Такая же ситуация с падением золота может ждать нас и теперь, но только после стабилизации в мировой экономике", - отметил А.ЗОЛОТУХИН.

По словам директора аналитического департамента инвестиционной группы "Сократ" Ивана ПАНИНА, "золото является активом тихой гавани, в которую бегут инвесторы из более рисковых инструментов". Как отметил аналитик, сегодня золото стоит на 32% дороже, чем в начале года, и это только по прошествии почти восьми месяцев. В 2010 г. цена золота выросла на 29,5%, в 2009 г. - на 24,7%, в 2008 г. - на 5,8%. Золото начало бурный рост с июля месяца (с 1-го июля золото подорожало на 26,6%, или 400 долл.) на фоне проблем с государственными долгами ряда стран еврозоны. Масла в огонь добавило снижение кредитного рейтинга США.

"Мы считаем, что такой бурный рост может обернуться столь же резкой коррекцией. Возможная стабилизация макроэкономических показателей ряда ключевых стран мировой экономики в 3-м и 4-м кварталах может изменить настроение инвесторов, которых снова может заинтересовать рынок акций", - отметил И.ПАНИН.

Он также подчеркнул, что "замедление мировой экономики не является кризисом, поэтому о кризисе говорить рано". По его словам, наиболее интересными инструментами на фондовом рынке остаются акции перспективных компаний, т.е. тех, которые могут генерировать стабильные растущие денежные потоки.

Напомним, по итогам этой недели золото может подешеветь впервые за восемь недель - инвесторы фиксировали прибыль после взлета цен до исторического максимума 1 911,46 дол. за унцию во вторник, 23 августа. В то же время фьючерсы, которые 23 августа достигли рекордно высокого уровня, на следующий день упали на 5,6%.

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Средняя зарплата в Беларуси с декабря снизилась вдвое - до 240 долларов в месяц

Минск. На сегодняшний день белорусы стали получать в два раза меньше денег в перерасчете на американский доллар, чем было в декабре 2010 года, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Как сообщает БелТА со ссылкой на Национальный статистический комитет, начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле текущего года составила 1 млн. 854 тыс. 517 белорусских рублей, или около 240 долларов (по реальному курсу доллара на черном рынке). Для сравнения: в июне этот показатель равнялся 1 млн. 782 тыс. 857 белорусских рублей.

Напомним, что в декабре 2010 года, во время предвыборной агитации, средняя зарплата в Беларуси выросла до 500 долларов.

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Гостаможслужба в августе увеличила перечисления в госбюджет на 54% – до 10 млрд. грн.

Государственная таможенная служба Украины в августе текущего года собрала 10 млрд. грн. налогов и сборов, что на 54% больше, чем год назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель руководителя Гостаможслужбы Александр ДОРОХОВСКИЙ во время семинара Гостаможслужбы в Скадовске (Херсонская область).

В частности, А.ДОРОХОВСКИЙ отметил, что всего за 8 месяцев т.г. украинские таможенники собрали на 30,8% больше средств, чем в минувшем году, - около 70 млрд. грн.

По его словам, сегодня украинская таможня собирает ежедневно в госбюджет 0,5 млрд. грн.

В числе факторов, которые повлияли на повышение экономических результатов работы Гостаможслужбы, А.ДОРОХОВСКИЙ отметил проведенную оптимизацию структуры службы (сокращение в 2 раза количества таможенных органов - с 50 единиц всех отраслевых и территориальных таможен), многократное сокращение времени прохождения таможенных процедур, упорядочение классификации проходящих таможню товаров, увеличение товарооборота до 84 млрд. долл. и т.д.).

В частности, он отметил, что только по группе сельхозмашин увеличение объема импорта составило 1,5 раза, на 90% вырос импорт минеральных удобрений и на 36% - экспорт сельхозпродукции.

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ТЭК

«Восход Солар» намерена построить СЭС в Николаевской области

Николаевская областная государственная администрация разрешила разработку проектной документации для предоставления в аренду компании ООО «Восход Солар» 107,9749 га для строительства и обслуживания солнечной электростанции в Березанском районе Николаевской области.

Об этом сказано в распоряжении временно исполняющего обязанности председателя обладминистрации, первого зампредседателя Геннадия НИКОЛЕНКО от 9 августа, текст которого размещен на официальном сайте ОГА.

Согласно документу, землю планируется передать в аренду на 49 лет.

Компании «Восход Солар» предложено подать разработанную техническую документацию и проект землеотвода в облгосадминистрацию и в Березанский районный совет на утверждение.

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Нацкомуслуг будут переданы копии лицензий тепло- и водоснабжающих предприятий

Кабинет министров рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства передать Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг копии лицензий тепло- и водоснабжающих предприятий.

Об этом говорится в распоряжении правительства №791-р от 17 августа т.г., размещенном на правительственном портале.

В частности, Кабмин рекомендовал НКРЭ и Минрегионстрою предоставить в месячный срок Нацкомиссии регулирования рынка комуслуг завершенные в установленном порядке копии выданных лицензий на ведение хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме тепловой энергии, которая производится на теплоцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), поставки и транспортировки тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, централизованного водоснабжения и водоотвода и лицензионных дел.

Как указывается в сообщении, кроме указанных документов, Нацкомуслуг также должны предоставить копии нормативно-правовых актов по вопросам определения лицензионных условий ведения хоздеятельности по производству тепловой энергии (кроме тепловой энергии, которая производится на теплоцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), поставки и транспортировки тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, централизованного водоснабжения и водоотвода; осуществления контроля над соблюдением указанных лицензионных условий; формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, на централизованное водоснабжение и водоотвод.

В документе также сказано, что Нацкомуслуг размещается по ул. Димитрова, 24 в Киеве на условиях аренды.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг намерена проверить тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий до конца текущего года.

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На переоснащение госшахт будет привлечено 2,5 млрд. грн. кредитов

Государственное предприятие «Уголь Украины» ведет переговоры с украинскими и иностранными банками о привлечении 2,5 млрд. грн. кредитов для выполнения программ технического переоснащения государственных угледобывающих предприятий.

Об этом в интервью в официальной прессе заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь ПОПОВИЧ.

По его словам, получение кредитных средств ожидается в текущем квартале.

И.ПОПОВИЧ отметил, что со второй половины 2010 года за счет долгосрочных кредитов ряда банков государственные угледобывающие объединения приобрели оборудование для 88 лав на общую сумму свыше 1 млрд. грн. Благодаря займам введены в эксплуатацию 43 лавы, 35 лав находятся в активной стадии финансирования, поставок и монтажа оборудования.

Кроме того, в рамках лизинговых программ для госшахт закуплено оборудование на 1,1 млрд. грн., поставленное зарубежными лизинговыми компаниями. Это дало возможность ввести в работу 4 высоконагруженных лавы, а также возобновить работу шахты «Горская» (ГП «Первомайскуголь», Луганская обл.), добыча на которой была приостановлена в 2006 году.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года «Уголь Украины» открыл в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" («Укрэксимбанк») кредитную линию на сумму 1 млрд. грн. Кредитная линия открыта на период с декабря 2010 года по декабрь 2011 года.

Привлеченные в банке средства планировалось направить на закупку горно-шахтного оборудования на условиях финансового лизинга для государственных угледобывающих предприятий. Предполагалось, что «Уголь Украины» будет выступать администратором кредитного ресурса, перераспределяя его на конкретные проекты на государственных угледобывающих предприятиях через инвестиционный фонд по поддержке госшахт.

Справка УНИАН. ГП "Уголь Украины" является оператором оптового рынка угольной продукции Украины. В рамках реформирования государственного угольного сектора предприятие планируется ликвидировать в 2012 году.

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Строительство

КГГА решила разместить Музей истории Киева в скандальной новостройке возле метро «Театральная»

Музей истории Киева будет размещен в здании по улице Богдана Хмельницкого, 7, неподалёку от станции метро «Театральная», против строительства которой несколько лет выступают киевляне.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ договорился с инвестором о бесплатной передаче здания по улице Богдана Хмельницкого, 7 в собственность киевлян.

«К сожалению, вопрос размещения экспозиции Музея истории Киева возник очень давно, но та работа, которую я провел со своими коллегами, дает нам сегодня перспективы решения этого вопроса. А именно - размещение Музея истории Киева в доме по улице Богдана Хмельницкого, 7», – сказал А.ПОПОВ.

По его словам, информация, которую распространяют некоторые депутаты о расположении экспозиции и фондов Музея истории Киева в четвертой башне Киевской крепости, не соответствует действительности.

«Несколько месяцев тому назад я имел разговор с директором музея по поводу возможного размещения экспозиции в здании по улице Богдана Хмельницкого, 7, и лишь заручившись его поддержкой, начал переговоры с инвестором», – заверяет председатель КГГА.

Кроме того, А.ПОПОВ отметил, что готов рассмотреть предложения людей, живущих в соседнем доме, и для кого соседство со зданием по улице Богдана Хмельницкого, 7 создает определенный дискомфорт, об обмене их помещений на квартиры в других районах города.

«Таким образом, мы могли бы учесть и интересы общины города, и тех, кто проживает в соседнем доме», – сказал руководитель горгосадминистрации.

Также он отметил, что поскольку в здании по улице Богдана Хмельницкого, 7 будут размещены не торговые ряды, а музейные экспонаты, – это существенно уменьшит нагрузку на подземную инфраструктуру, чего так боялись киевляне.

Как сообщал УНИАН, уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра по улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года.

Представители правительства и столичной власти неоднократно заявляли, что строительство ТОЦ возле станции метро «Театральная» будет прекращено.

28 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство по улице Б.Хмельницкого неподалёку от станции метро «Театральная». Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.

*** 5 лет тому назад Музей истории Киева выселили из Кловского дворца, а новое помещение власть до сих пор не предоставила.

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Промышленность

Украина обладает до 8% объемов мирового запаса метана – Янукович

Украина обладает дополнительным энергетическим ресурсом – шахтным газом метаном, объемы которого в стране значительны и составляют до 8% имеющихся мировых запасов данного энергоносителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в Донецке Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на Всеукраинском торжественном собрании, посвященном Дню шахтера.

«По имеющимся оценкам, в угольных пластах Украины запасы газа метана оцениваются в около 12 триллионов кубометров, а это 4–8% имеющихся мировых запасов этого энергоносителя», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что стране нужно использовать эти запасы, развивать добычу метана, что также приведет и к увеличению безопасности шахтеров.

«Развитие его (метана) добычи – это повышение безопасности труда шахтеров, сотни новых рабочих мест в угольных регионах, освоение современных технологий и, что очень важно – укрепление энергетической безопасности страны», – заявил В.ЯНУКОВИЧ. При этом он добавил, что, именно «модернизация угольной промышленности позволит эффективно использовать дополнительный энергетический ресурс – газ метан».

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Соцполитика

Индекс реальной зарплаты в Украине за семь месяцев вырос на 7,6%

Индекс реальной заработной платы в Украине в январе-июле 2011 года вырос на 7,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в июле т.г. индекс реальной зарплаты вырос на 2,9% по сравнению июнем и на 4,8% по сравнению с июлем 2010 года.

Самый высокий рос индекса зарплаты в Украине в январе-июле т.г. зафиксирован в Киевской (12%), Донецкой (10,7%) и Винницкой областях (9,6%).

Как сообщал УНИАН, индекс реальной заработной платы в Украине в январе-июне 2011 года вырос на 8,1%.

По данным Госстата, в июне т.г. индекс реальной зарплаты вырос на 1,9% по сравнению с июнем 2010 года и на 4,9% по сравнению с маем т.г.

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Транспорт/Связь

«Укравтодор» 29 августа откроет движение на транспортной развязке на 128 км дороги Киев-Чоп

«Укравтодор» 29 августа т.г. откроет движение на транспортной развязке на 128 км автодороги Киев-Чоп, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укравтодора».

Согласно сообщению, на развязке построено 3 путепровода, больше 10 км основного проезда и съездов, выполнено больше 0,5 млн. куб. м земляных работ, обустроено покрытие из щебне-мастичного асфальтобетона.

Ожидаемая интенсивность движения автомобилей в зоне развязки в 2011-2026 годах составит 48,7 тыс. автомобилей в сутки.

Строительство развязки предусмотрено планами правительства по подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Развязка построена в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Общая стоимость выполненных работ на развязке составила 199,2 млн. грн.

Проектировщиком объекта выступило ГП «Укргипродор», заказчиком – Государственная служба автомобильных дорог Украины, ГП «Укрдоринвест», подрядчиками - фирма «Гульсан» (Турция), ООО «Трансмист» (Украина).

По данным главы «Укравтодора» Владимира ДЕМИШКАНА, в текущем году открыто движение на новых и отремонтированных дорогах общей протяженностью свыше 600 км, а до конца года планируется открыть движение на более чем 1500 км автодорог.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» в августе планирует запустить в Житомирской области новую транспортную развязку на 129 километре автодороги Киев - Чоп возле села Глубочица Житомирского района. Новая развязка станет частью международного транспортного коридора Краков -Львов - Ривне - Житомир - Киев.

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Завтра в Украине ожидается сухая, теплая погода

Завтра в Украине ожидается сухая, теплая погода.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в западных областях и южной части ночью 14-19°, днем 24-29°, на Закарпатье до 32° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°); на остальной территории ночью 8-13°, днем 22-27°.

В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем около 25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-24° (в районе Одессы 19°, Черноморского 15°), в Днепре возле Киева 20°.

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