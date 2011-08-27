Суд на два месяца оставил под стражей членов организации "Патриот Украины"

Соломенский районный суд Киева на два месяца оставил под стражей трех задержанных членов общественной организации "Патриот Украины", которых подозревают в намерениях совершить теракт.

Об этом идет речь в сообщении, размещенном на официальном сайте Социал-национальной ассамблеи (СНА), членом которой является "Патриот Украины".

Согласно принятому в пятницу решению суда, под стражей оставили Игоря МОСИЙЧУКА, Сергея БЕВЗА, а также Владимира ШПАРУ.

Как сказано в сообщении, несколько народных депутатов и депутатов горсовета Василькова обратились в суд с ходатайством взять на поруки задержанных, однако суд отказал им.

Судебное заседание было закрытым, на него допустили только одного народного депутата, адвокатов и жен задержанных.

Как сообщал УНИАН, 22 августа СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области сотрудники спецслужбы задержали трех участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости Украины.

Впоследствии Социал-национальная ассамблея (СНА) и организация “Патриот Украины” сообщили о задержании своих представителей. В организациях опровергли обвинения в намерениях совершить теракт.

24 августа по материалам СБУ Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело относительно двух депутатов Васильковского городского совета по признакам подготовки к совершению террористического акта, изготовления и хранения с целью распространения материалов с призывами к совершению террористических актов и незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.

«Во время проведения обысков по месту жительства этих лиц обнаружены взрывчатое вещество – тротил, боевые заряды, схему изготовления самодельного взрывного устройства, открытки с угрозами относительно совершения взрыва и другие запрещены к свободному обращению предметы», - говорится в сообщении.

Также следственным отделом УСБУ в Киевской области возбуждено уголовное дело против гражданина Ш. по признакам террористической деятельности.

Назначен ряд экспертиз для исследования изъятых у подозреваемых предметов. Устанавливается причастность к совершенным преступлениям других лиц.