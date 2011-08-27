Милиционер законно применил спецсредство против сторонников оппозиции 24 августа – Полищук

Сотрудник спецподразделения милиции «Беркут» законно применил спецсредство - баллончик с аэрозолем - во время противостояния сотрудников милиции со сторонниками оппозиции в День Независимости 24 августа в Киеве.

Об этом УНИАН заявил начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

"Результаты проверки установили, что сотрудник милиции действовал без нарушений, законно, в полном соответствии с законом Украины о милиции", - сказал В.ПОЛИЩУК.

Вместе с тем, он не уточнил, какое спецсредство было в баллончике.

В.ПОЛИЩУК напомнил, что ГУ МВД Украины в Киеве провело проверку законности применения сотрудником спецподразделения "Беркут" спецсредства - баллончика с аэрозолем - во время обеспечения правопорядка 24 августа в Киеве.

По его словам, законность применения милиционером спецсредства подтверждается фото- и видеоматериалами. "И на фото, и на видео видно, что применение этого спецсредства происходило именно в том время, когда его товарищ по службе был сбит с ног митингующими, которые совершали в отношении него противоправные действия и таким образом угрожали его здоровью", - заявил В.ПОЛИЩУК.

Он также подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела по данному факту по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и отметил, что дело расследует следственное управление главка.

Как сообщал УНИАН, 24 августа пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки участников пешего хода сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.

25 августа в столичной милиции подтвердили, что во время попытки сторонников оппозиции прорвать милицейский кордон, кто-то из бойцов «Беркута» применил «какой-то аэрозоль». В частности, в ЦСО ГУ МВД Украины в г. Киеве отметили, что «кто-то из бойцов «Беркута» действительно применил какой-то аэрозоль, это видно на видео, этот факт очевиден. Но, что это был за аэрозоль, неизвестно. Возможно, средство от тараканов».

В свою очередь начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий ЛАЗАРЕВ на пресс-конференции сообщил, что проводится проверка этого случая. И в случае, если этот факт будет доказан, виновный милиционер будет наказан. А.ЛАЗАРЕВ также сообщил, что проводятся опросы граждан, которые были свидетелями этого случая.