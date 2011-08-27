После "расчистки" регуляторной среды Украина может улучшить позиции в рейтинге ведения бизнеса - эксперт

После проведенной серьезной «расчистки» регуляторной среды можно ожидать, что рейтинг Украины в ежегодном докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business Report) будет существенно улучшен.

Об этом заявил исполнительный директор The Bleyzer Foundation Олег УСТЕНКО в комментарии УНИАН по поводу заявления первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА о том, что работа по пересмотру регуляторных актов будет полностью завершена к началу сентября.

«Мы вправе ожидать перемещение Украины со 145 позиции, которую она занимает сейчас в рейтинге 183 стран мира, существенно выше”, - отметил эксперт.

Изменение позиции Украины в рейтинге, по мнению О.УСТЕНКО, будет свидетельствовать, прежде всего, о позитивных изменениях в бизнес-климате. “А это - и получение новых возможностей по привлечению дополнительных инвестиций в страну, и обеспечение новых возможностей для экономического роста”, - отметил эксперт.

Уверенность О.УСТЕНКО в позитивной динамике украинского рейтинга базируется на том, что многие регуляторные акты, которые были отменены и пересмотрены, касались вопросов начала и закрытия бизнеса, получения разрешений на ведение строительства и т.д. Именно они являлись наиболее «узкими» местами в государственной регуляторной политике, считает эксперт.

«Переломить ситуацию было просто необходимо. Не вправе такая страна, как Украина, находиться на 3 позиции с конца по простоте процедур, связанных с получением разрешений на ведение строительства, и в средине второй сотни практически по всем остальным показателям», - отметил О.УСТЕНКО.

Работа правительства по улучшению бизнес-климата в стране была бы просто невозможной, считает эксперт, без проведения широкомасштабной регуляторной реформы.

Как сообщал УНИАН, 25 августа первый вице-премьер-министр Украины А.КЛЮЕВ заявил, что согласно предоставленной местными администрациями информации, из 58 тыс. местных регуляторных актов комиссиями всех уровней были признаны не соответствующими принципам государственной регуляторной политики более 35 тыс. (61% от общего количества).

Он также выразил убеждение, что ревизия местных регуляторных актов - лишь первый шаг. По словам А.КЛЮЕВА, важно, чтобы «система не позволяла на каждый отмененный акт создавать новые».