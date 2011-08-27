Президент Украины поздравил главу Молдовы с Днем независимости
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил поздравление временно исполняющему обязанности Президента Республики Молдова Мариану ЛУПУ по случаю 20-й годовщины независимости Республики Молдова.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Как сказано в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, «в Украине высоко оценивают углубление добрососедских отношений между Украиной и Республикой Молдова, импульс которым дала и наша с Вами недавняя встреча».
По словам Президента Украины, продемонстрированные в последнее время значительный прогресс в решении актуальных вопросов двусторонних отношений и продуктивный диалог в евроинтеграционном направлении является крепким фундаментом для развития эффективного украинско-молдавского сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей.
В.ЯНУКОВИЧ пожелал М.ЛУПУ крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному молдавскому народу – благополучия и процветания.