ЕС не признает президентские выборы в Абхазии

Европейский Союз не признает "конституционные и юридические рамки" президентских выборов в Абхазии.

Как передает РИА «Новости», об этом заявила глава дипломатии ЕС Кэтрин ЭШТОН.

"Европейский Союз подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, признанных международным правом. Европейский Союз хотел бы подчеркнуть в этом контексте важность Женевских международных дискуссий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении К.ЭШТОН.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 августа выборах главы Абхазии, которую ЕС отказывается признать как независимое государство и считает частью Грузии, одержал победу Александр АНКВАБ, набравший в первом туре 54,9% голосов.

Проведение досрочных выборов главы Абхазии связано с кончиной в мае президента Сергея Багапша.