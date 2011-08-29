ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «WikiLeaks: США всегда выступали за устранение «Росукрэнерго» с газового рынка Украины» пишет - правительство США всегда поддерживало устранение посредников «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго» с газового рынка Украины. Об этом говорится в депеше посла США в Украине Уильяма Тейлора от 8 января 2008 года, обнародованной на сайте WikiLeaks…

http://delo.ua/ukraine/wikileaks-ssha-vsegda-vystupali-za-ustranenie-rosukrenergo-s-g-163511/

* * *

Также «Дело» в публикации «Янукович отвоевал у парламента дачу Брежнева» пишет – престижный пансионат «Глициния» под Ялтой, где любили отдыхать высшие советские руководители Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев, снова перешел от Верховной Рады в управление Госуправления делами при президенте…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-otvoeval-u-parlamenta-dachu-brezhneva-163523/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ на газ не приходится», в котором пишет – Украина ищет новые рычаги влияния на "Газпром". Накануне очередного раунда переговоров о стоимости российского газа Минэнерго предложило внести изменения в основной энергетический документ страны – стратегию развития отрасли до 2030 года. Согласно этим предложениям, импорт газа из РФ должен в ближайшие годы сократиться на две трети. Эксперты сомневаются как в том, что Украина в столь сжатые сроки способна найти замену российскому газу, так и в легитимности таких действий…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1760322

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривну сбросили с корсчетов», в котором пишет – остатки на корсчетах украинских банков в августе снизились до пятилетнего минимума – 12 млрд грн. Ликвидность с рынка изъяли Нацбанк и Минфин для того, чтобы поддержать стабильный курс гривны и удержать инфляцию на низком уровне. Это уже привело к подорожанию коротких денег – в конце прошлой недели началась вторая волна роста стоимости кредитов овернайт до 10%. За этим может последовать повышение ставок по депозитам и кредитам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1760342

* * *

Издание «Экономические известия» публикует материал «Кабмин подсобил России», в котором пишет – Россия начинает кампанию по стимулированию экспорта зерна из страны. Основное место в ней отведено украинской портовой инфраструктуре, которая сейчас не задействована из-за собственного вялого экспорта и поэтому поработает на благо конкурентов…

http://state.eizvestia.com/full/kabmin-podsobil-rossii

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Бернанке намекнул на поддержку», в котором пишут - на прошлой неделе украинский рынок акций продолжил следовать тенденциям более развитых рынков. По итогам последней торговой сессии недели индекс Украинской биржи снизился на 2,57% — до 1605,19 пункта при объеме торгов 110,3 млн. грн., а индекс ПФТС упал на 3,8% — до 629,72 пункта, объем торгов составил 843,7 млн. грн.

http://finance.eizvestia.com/full/bernanke-nameknul-na-podderzhku

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Новый политсезон: приговор Тимошенко, увольнения в Кабмине и судьба Азарова» пишет – лето-2011 не было скучным. На фоне судов над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко проводились акции как по объединению партий власти, так и по сближению оппозиционных сил. И эта прелюдия гарантирует: начинающийся политсезон будет еще более интересным. Уже в ближайшие недели нас ждут окончание процессов в Печерском суде и начало баталий в Верховной Раде, ключевой среди которых будет битва за новый закон о выборах парламента. А следом за этим — начало предвыборной кампании, пенсионная и земельная реформы, новые дела по коррупции и т.д. И когда Украина уйдет на следующие летние каникулы, чтобы провести Евро-2012, она будет во многом не похожей на сегодняшнюю…

http://www.segodnya.ua/news/14282698.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Самый ужасный шторм в Украине за последние 10 лет: люди шли купаться, понимая, что могут погибнуть» пишет – сильнее всего шторм бушевал в поселке Новый Свет под Судаком. Там волны сбивали с ног купающихся и тащили их под воду. Несмотря на предупреждение спасателей, отдыхающие лезли в море, волнение которого составляло четыре балла…

http://www.segodnya.ua/news/14282734.html

* * *

«Сегодня» в публикации «Гривна будет стабильной до конца осени - потом ударит кризис» подает аналитический прогноз: что будет с гривной, ценой на газ и продажей земли…

http://www.segodnya.ua/news/14282790.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия вернется к экономическому росту только в 2014 г.» пишет – российская экономика начнет оживать не ранее 2014 г.: впереди еще два «ползучих» года, прогнозирует Минэкономразвития. За семь лет с момента кризиса Россия вырастет на треть меньше мировой экономики…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1350966/rossii_nuzhno_100

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Иностранные инвесторы быстро разбирают деньги из фондов российских акций» пишут – инвесторы выводят деньги из России небывалыми темпами. За неделю фонды, вкладывающие в российские акции, лишились почти $500 млн. — рекордный отток за пять лет…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1350962/huzhe_chem_v_2008m

* * *

Издание «Известия» в публикации «NASA не платит российским поставщикам» пишет – американское космическое агентство задолжало ученым за нейтронную пушку для марсохода…

http://www.izvestia.ru/news/498758

* * *

Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «WikiLeaks рассекретил значение России» пишет – обнародована очередная партия депеш американских дипломатов…http://www.kommersant.ru/doc/1760261

(УНИАН)