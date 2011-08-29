Премьер-министром Японии станет Иосихико Нода

Лидером правящей Демократической партии Японии, который станет премьер-министром, по результатам внутрипартийных выборов избран глава Минфина Иосихико НОДА.

Как передает РИА «Новости», за него проголосовали 215 из 395 присутствующих на выборах депутатов парламента от Демократической партии.

Ему не удалось победить в первом туре проводившихся сегодня выборов главы партии, во втором туре он "сразился" с министром экономики и промышленности Банри КАИЭДОЙ. За Б.КАИЭДУ проголосовали 177 депутатов. Три бюллетеня признаны недействительными.

Необходимость избрания нового лидера Демпартии возникла после того, как Наото КАН 26 августа объявил о своей отставке с поста премьера и лидера правящей Демократической партии.

Нового премьера Японии избирают депутаты парламента путем голосования. Таким образом, премьер-министром страны прогнозируемо становится лидер правящей партии Японии.