В рассмотрении дела Луценко будет объявлен перерыв на месяц

В рассмотрении уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО будет объявлен перерыв на месяц из-за отпуска членов судейской коллегии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня перед началом судебного заседания сообщил сам Ю.ЛУЦЕНКО.

«В рассмотрении дела будет объявлен месячный перерыв, так как вожди (имеются в виду судьи, которые рассматривают дело, - УНИАН) идут в отпуск», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева начнет допрос свидетелей по уголовному делу, возбужденному в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.