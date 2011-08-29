Автора Акта провозглашения независимости Украины, народного депутата четырех созывов, Героя Украины Левка ЛУКЬЯНЕНКО вызывают на допрос относительно событий в Киеве 24 августа во время празднования 20-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сказано в заявлении Л.ЛУКЬЯНЕНКА в ответ на полученную повестку явиться к следователю, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Я, ЛУКЬЯНЕНКО Левко Григорьевич, гражданин Украинского государства, 24 августа 2011 года принимал участие в торжественном праздничном митинге, посвященном 20-й годовщине провозглашения Украины независимым государством, возле памятника Тарасу Шевченко», - отметил он.

«День провозглашения независимости Украинского государства является наибольшим Национальным Праздником, и я считал нужным прийти к святому месту нашей Родины, чтобы вместе с киевлянами и гостями разделить радость этого праздника», - подчеркнул Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

«Меня возмущает власть, выставившая вооруженные подразделения в стальних шлемах, с дубинками и с защитными щитами против мирных людей. Не пустила мирное шествие по улицам Киева и применила слезоточивый газ», - сказал он.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО подчеркнул, что «ответственность за нарушение общественного порядка ложится целиком и полностью на власть, которая организовала столкновение с демонстрантами».

«Учитывая вышеизложенное, я возмущен вызовом меня к следователю, требую отменить возбужденное уголовное дело, провести служебное расследование о превышении полномочий милицией», - заявил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщалось, в центре Киеве 24 августа произошли столкновения между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций. В дальнейшем киевская милиция возбудила уголовное дело относительно этих событий.