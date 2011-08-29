Главное на 29 августа (день)

Энергетика

Правительство США всегда поддерживало устранение с газового рынка Украины компаний-посредников «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго».

Как сообщает ZN.UA, об этом говорится в депеше посла США в Украине Уильяма ТЕЙЛОРА от 8 января 2008 года, обнародованной на сайте WikiLeaks.

«ТИМОШЕНКО заявляла о своем намерении устранить „РосУкрЭнерго“ и „Укргазэнерго“ в качестве посредников на газовом рынке — цель, которую всегда поддерживало правительство США», — говорится в депеше.

В депеше идет речь об ограничении Национальной комиссией регулировании энергетики объема поставок газа для «Укргазэнерго» — совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» в 2008 году до 5 млрд. куб. м, по сравнению с 40 млрд. куб. м в 2007 году.

В посольстве США считали, что фактическая монополия «Укргазэнерго» на прямые поставки промышленным предприятиям приводит к существенным убыткам НАК «Нафтогаз Украины», которая к тому же не получает дивидендов от «Укргазэнерго», хотя ей принадлежит 50% в СП.

Сельское хозяйство

Россия значительно опережает Украину по темпам экспорта зерна.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», с начала нового сезона объемы экспорта зерна из России почти в пять раз превышают объемы отгрузок зерновых из Украины. За июль-август Российская Федерация отгрузила около 4,4 млн. тонн зерна на внешние рынки, тогда как Украина экспортировала лишь 0,9 млн. тонн.

По словам экспертов УКАБ, такие темпы экспорта зерна из Украины почти в 4 раза ниже обычных. К тому же существуют опасения, что сельхозпроизводителям не хватит мощностей для хранения зерна, урожай которого ожидается на уровне 47 млн. тонн. «Если принять во внимание то, что нынешний урожай зерна должен стать вторым по размеру за все времена независимой Украины, то при недостаточных темпах экспорта сельхозпроизводителям просто будет негде его хранить", - отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЁН.

По мнению эксперта, причина таких низких темпов - экспортные пошлины на зерновые, которые делают украинское зерно неконкурентоспособным на мировом рынке. В результате те страны, которые ранее импортировали украинское зерно, теперь покупают его в России. «Нашим сельхозпроизводителям остается лишь две альтернативы: или наблюдать, как деньги идут мимо них к аграриям Российской Федерации и выжидать отмены пошлин, или продавать зерно по заниженной цене с убытками", - считает Р.СЛАСТЁН.

Финансы

Сегодня Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует рассмотреть заявку Беларуси на предоставление стабилизационного кредита в размере от 3,5 до 8 млрд. долл. США, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь со ссылкой на «БелаПАН».

Заявка была направлена белорусским правительством в МВФ 31 мая.

Как сообщает «БелаПАН», на сегодняшнем заседании руководство МВФ также должно обсудить отчет, который подготовила миссия фонда, работавшая в Минске в первой половине июня. Совет директоров, в частности, даст оценку экономической политике, проводимой белорусским правительством после программы "стенд-бай", которая завершилась в апреле 2010 года.

Резонансные судебные дела

В рассмотрении уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО будет объявлен перерыв на месяц из-за отпуска членов судейской коллегии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня перед началом судебного заседания сообщил сам Ю.ЛУЦЕНКО.

«В рассмотрении дела будет объявлен месячный перерыв, так как вожди (имеются в виду судьи, которые рассматривают дело, - УНИАН) идут в отпуск», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Принятие на службу в центральный аппарат МВД Украины водителя экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА проходило с соблюдением всех требований законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время допроса в зале заседания Печерского райсуда Киева, который рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, заявил свидетель - начальник Управления трудоустройства кадров МВД Сергей ШУМИЛО.

«Принятие ПРИСТУПЛЮКА на службу отвечало всем требованиям закона. Необходимые документы для принятия его на службу были собраны», - сказал С.ШУМИЛО, отвечая на вопрос адвокатов бывшего руководителя ведомства.

При этом он отметил, что никакого давления при оформлении в МВД Л.ПРИСТУПЛЮКА на него лично никто не оказывал.

Также на один из вопросов по поводу того, знал ли свидетель, что Л.ПРИСТУПЛЮК «является человеком ЛУЦЕНКО», С.ШУМИЛО ответил, что не может дать на это увердительный ответ, отметив, в то же время, что при трудоустройстве указанного лица начальник Департамента кадрового обеспечения лишь сказал ему, что его нужно оформить срочно.

В свою очередь на вопрос суда, есть ли у подсудимого какие-то вопросы к свидетелю, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «После того, как свидетель заявил о полной законности принятия ПРИСТУПЛЮКА на службу, у меня вопросов к нему нет. У меня есть лишь риторический вопрос: почему тогда я в клетке?».

Политика

Автора Акта провозглашения независимости Украины, народного депутата четырех созывов, Героя Украины Левка ЛУКЬЯНЕНКО вызывают на допрос относительно событий в Киеве 24 августа во время празднования 20-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сказано в заявлении Л.ЛУКЬЯНЕНКО в ответ на полученную повестку явиться к следователю, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Я, ЛУКЬЯНЕНКО Левко Григорьевич, гражданин Украинского государства, 24 августа 2011 года принимал участие в торжественном праздничном митинге, посвященном 20-й годовщине провозглашения Украины независимым государством, возле памятника Тарасу Шевченко», - отметил он.

«День провозглашения независимости Украинского государства является наибольшим Национальным Праздником, и я считал нужным прийти к святому месту нашей Родины, чтобы вместе с киевлянами и гостями разделить радость этого праздника», - подчеркнул Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

«Меня возмущает власть, выставившая вооруженные подразделения в стальних шлемах, с дубинками и с защитными щитами против мирных людей. Не пустила мирное шествие по улицам Киева и применила слезоточивый газ», - сказал он.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО подчеркнул, что «ответственность за нарушение общественного порядка ложится целиком и полностью на власть, которая организовала столкновение с демонстрантами».

«Учитывая вышеизложенное, я возмущен вызовом меня к следователю, требую отменить возбужденное уголовное дело, провести служебное расследование о превышении полномочий милицией», - заявил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

Европейский Союз не признает "конституционные и юридические рамки" президентских выборов в Абхазии.

Как передает РИА «Новости», об этом заявила глава дипломатии ЕС Кэтрин ЭШТОН.

"Европейский Союз подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, признанных международным правом. Европейский Союз хотел бы подчеркнуть в этом контексте важность Женевских международных дискуссий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении К.ЭШТОН.

***

Больше информации по подписке вУНИАН-бизнес-онлайн.Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

(УНИАН)