Завтра Клюев проведет селекторное совещание с руководителями регионов Украины

30 августа в 10:00 первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ проведет селекторное совещание с руководителями всех регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, на совещании будут обсуждаться вопросы: о подготовке жилищного фонда, объектов энергетики, коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011/2012 годов и оснащении предприятий – производителей тепловой энергии, поставщиков услуг по централизованному тепло- и водоснабжению средствами учета отпуска тепловой энергии и воды; о расчетах потребителей за использованный природный газ; об обеспечении населения сжиженным газом; о выполнении Закона Украины «Об ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления»; о закупке продовольственного зерна в государственный интервенционный фонд, государственный резерв и формировании региональных ресурсов.

Совещание пройдет в зале заседаний Дом Правительства - ул. Грушевского, 12/2, 6-й подъезд, 8-й этаж.