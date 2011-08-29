Черкасское областное отделение АМК возглавила Шевченко

Председателем Черкасского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины назначена Наталия ШЕВЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как указывается в сообщении, официальное представление нового руководителя коллективу отделения состоялось 26 августа.

Н.ШЕВЧЕНКО с 1996 года занимала должности начальника отдела, заместителя начальника, а с 2008 года – начальника Контрольно-ревизионного управления в Сумской области.