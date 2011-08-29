Черкасское областное отделение АМК возглавила Шевченко
18:41, 29 августа 2011Разное
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Председателем Черкасского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины назначена Наталия ШЕВЧЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
Как указывается в сообщении, официальное представление нового руководителя коллективу отделения состоялось 26 августа.
Н.ШЕВЧЕНКО с 1996 года занимала должности начальника отдела, заместителя начальника, а с 2008 года – начальника Контрольно-ревизионного управления в Сумской области.
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