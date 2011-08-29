Национальному парку «Голосеевский» передадут более 1,8 тыс. гектаров земли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил до 1 октября обеспечить изъятие у Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» 1879,43 гектара земель и предоставить их в постоянное пользование национальному природному парку «Голосеевский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующее поручение В.ЯНУКОВИЧ дал председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ, министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю ЗЛОЧЕВСКОМУ, министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю ПРИСЯЖНЮКУ и председателю Киевской областной государственной администрации Анатолию ПРИСЯЖНЮКУ.

Глава государства также поручил до 1 декабря внести согласованные предложения относительно расширения территории природного парка «Голосеевский» за счет земель региональных ландшафтных парков «Днепровские острова» и «Голосеевский», ландшафтного заказника общегосударственного значения «Козинский», ландшафтного заказника местного значения «Жуков остров» и коммунального предприятия «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа».

Как сообщал УНИАН, 26 мая Президент Украины во время презентации Стратегии развития Киева до 2025 года призвал власти столицы расширить территорию парка «Голосеевский» за счет присоединения к нему ряда региональных ландшафтных парков Киева.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что уже не первый год природоохранное учреждение не может получить в постоянное пользование земли «Киевзеленстроя», как того требует указ Президента от 2007 года.

«Это была хорошая задумка, но, к сожалению, как говорят, ноги здесь не пристали. Поэтому Президент обращается к депутатам Киевсовета, к экологической общественности, Минприроды с просьбой принять решение о расширении этого природного парка за счет региональных ландшафтных парков «Днепровские острова», «Голосеев», заказника местного значения «Жуков остров». Тем более, что мы многие из тех земель, которые были розданы или разворованы, уже вернули государству», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.