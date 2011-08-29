Главное на 29 августа (вечер)

Финансы

Кыргызстан стал участником Евразийского банка развития

Москва. Кыргызская Республика оплатила 26 августа т.г. долю в уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР), перечислив свой взнос в размере 100 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕАБР.

«Таким образом, эта страна завершила все необходимые процедуры, связанные со вступлением в ЕАБР, и стала шестым полноправным участником Банка», - говорится в сообщении.

В соответствии с учредительными документами, ЕАБР открыт для вступления государств и международных организаций, которые становятся его участниками на основании решений Совета Банка после их присоединения к Соглашению об учреждении ЕАБР и оплаты приобретаемых акций Банка.

Как сообщал УНИАН, о намерении Украины стать участником Евразийского банка развития в Министерстве экономического развития и торговли заявляли в январе 2011 года.

В феврале 2011 года председатель правления банка Игорь ФИНОГЕНОВ заявил, что Украина может вступить в ЕАБР в текущем году.

Правительство Украины 17 августа 2011 года уполномочило первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА подписать письмо-обращение к ЕАБР о подтверждении намерения Украины присоединиться к Соглашению об учреждении ЕАБР.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами - участниками банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.

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ТЭК

«Газ Украины» из-за долгов отключил от газоснабжения четыре предприятия ТКЭ

Из-за значительной задолженности перед ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» за отопительный период 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), от газоснабжения отключены четыре предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, теплоснабжающее предприятие «Уголек» (Донецкая обл.) с 1 октября 2010 г. задолжало ДК «Газ Украины» свыше 29 млн. грн. (уровень расчетов - 48%), «Северодонецктепло» (Луганская обл.) - 23 млн. грн. (37%), «Лора» (АР Крым) - 0,8 млн. грн. (26%), «Солонэтеплоэнерго» (Днепропетровская обл.) - 0,5 млн. грн. (57%).

Работы по отключению от газоснабжения выполнены местными предприятиями по газоснабжению и газификации. О мерах по отключению предприятий ТКЭ-должников были предупреждены местные органы власти.

ДК «Газ Украины» неоднократно обращалась к руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ с просьбой ускорить уплату всей задолженности за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.).

Компания отмечает, что задолженность за газ должна быть погашена предприятиями ТКЭ до начала нового отопительного периода 2011-2012 годов.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий ТКЭ на то, что в случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ и неполных расчетов за него, у компании не будет законных оснований для поставки предприятиям-должникам газа в новом отопительном периоде 2011-2012 гг.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 августа 2011 г., задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), составляет 4,17 млрд. грн. (без АО «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 71%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) - у предприятий ТКЭ Донецкой (762 млн. грн.), Днепропетровской (639 млн. грн.), Харьковской (591 млн. грн.), Луганской (267 млн. грн.), Одесской ( 228 млн. грн.), Запорожской (148 млн. грн.), Львовской (138 млн. грн.), Киевской (117 млн. грн.) областей, а также АР Крым (209 млн. грн.) и г. Севастополь (98 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ОАО "Киевэнерго" за 2010-2011 гг. составляет 1,30 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 74%).

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «Об основах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями природного газа.

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Ко второму этапу конкурса на разработку ТЭО строительства LNG-терминала допущены 5 компаний

Сегодня конкурсная комиссия по проведению двухступенчатых торгов на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) объявила, что к участию во втором этапе конкурса допущены 5 компаний.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, к участию во 2-м этапе конкурса допущены следующие компании: Ramboll Oil&Gas (Дания), Socoin (Испания), Sener (Испания), Technique Italy (Италия), Foster Wheeler Iberia (Испания).

При этом В.КАСЬКИВ добавил, что четыре компании (Zagope (Португалия), Ambetech (США), ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Украина» (Украина, г. Киев), Sveco Industry (Финляндия), которые подавали заявки на участие в конкурсе, не были допущены ко 2-му этапу, в основном, по техническим причинам (непредоставление документов в полном объеме).

Также В.КАСЬКИВ отметил, что результаты конкурса на разработку ТЭО строительства LNG-терминала будут объявлены до 20 сентября. «До 20 сентября мы объявим имя победителя», - сказал он.

В.КАСЬКИВ сообщил, что после этого в течение 4-5 месяцев компания-победитель сделает ТЭО проекта и затем будет объявлен конкурс на привлечение инвестора для строительства терминала.

«Ожидаем, что до конца года будет проведен конкурс, который определит компанию или консорциум компаний…», – добавил В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 22 августа конкурсная комиссия по проведению первого этапа двухступенчатых торгов на разработку ТЭО строительства в Украине LNG-терминала раскрыла заявки от участников данного проекта. По результатам раскрытия заявок были названы 9 компаний, допущенные для участия в данном конкурсе.

Напомним, 6 июля т.г. Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку ТЭО проекта строительства LNG-терминала.

Критериями оценки предложений будут: цена (гривни или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

На сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.

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Агро

Кабмин обеспокоен медленными темпами экспорта зерна и сельхозпродукции в целом - Присяжнюк

Кабинет министров Украины обеспокоен медленными темпами экспорта зерна и сельхозпродукции в целом.

Об этом в интервью журналистам перед церемонией открытия новой транспортной развязки на автодороге Киев-Чоп сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, «в Украине уже собрано 34 млн. тонн зерна нового урожая, что является весомой цифрой, прогноз на поздние зерновые тоже хороший - валовой сбор зерна ожидается в пределах 50 млн. тонн, но правительство обеспокоено тем, что экспорт медленно идет и этот вопрос нужно решать и лоббировать, поскольку конкуренты украинских аграриев мощно завоевывают внешние рынки».

«Мы также обеспокоены тем, что не удалось пока еще приостановить в Украине снижение производства молока и мяса говядины», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он не назвал конкретных цифр, отметив в то же время, что теперь "все усилия Минагропрода и современной отечественной науки направлены и на то, чтобы отработать действенную программу развития молочного скотоводства в Украине".

Министр сообщил, что остановить сокращение КРС в стране также еще не удалось. «Мы над этим работаем, однако, к величайшему сожалению, не удалось не только приостановить темпы сокращения голов КРС, мы даже не смогли преодолеть негативную тенденцию уменьшения объемов производства продукции молочной отрасли. Мы сегодня над этим работаем, отрабатываем все возможные и невозможные дотации», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК также подчеркнул важность отработки механизма выделения аграриям долгосрочных кредитов из государственных банков на строительство ферм.

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Кабмин выделил 15 млн. грн. для деодорации на Бортнической станции аэрации

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 15 млн. грн. для осуществления мероприятий по деодорации на сооружениях Бортнической станции аэрации.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, средства планируется выделить за счет сверхплановых поступлений в Государственный фонд охраны окружающей природной среды в 2011 году.

В Секретариате КМУ отметили, что Бортническая станция аэрации является единственным канализационным очистительным сооружением Киева, вблизи которого расположены большие жилые массивы Осокорки и Позняки, и пролегает автотрасса Борисполь-Киев.

«В связи с проведением в городе финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, решение проблемных вопросов, которые возникли при реконструкции Бортнической станции аэрации, приобретают еще большую актуальность», - говорится в сообщении.

При этом деодорация на сооружениях станции будет способствовать устранению выделения в атмосферу соединений сероводорода и улучшению качества воздуха.

Кабмин поручил Киевской городской государственной администрации обеспечить целевое использование средств.

Как сообщал УНИАН, первый блок Бортнической станции аэрации введен в эксплуатацию в 1965 году. Второй и третий блоки станции аэрации введены в эксплуатацию, соответственно, в 1975 и 1985 годах.

В прошлом году за счет местного и государственного бюджетов на реконструкцию БСА было выделено около 20 млн. грн.

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Соцполитика

Президент обещает, что в Украине до конца года будет открыто около 400 объектов соцсферы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что в Украине до конца текущего года будет открыто около 400 разных объектов социальной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время церемонии открытия многоуровневой транспортной развязки на 129-м километре автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

«Я хочу, чтобы мы ежегодно - не меньше, чем в этом году - открывали новые объекты, а в этом году мы будем открывать еще около 400 разных объектов социальной сферы», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, во втором полугодии текущего года правительство выделило из государственного бюджета 14 млрд. грн., которые направлены на достраивание объектов инфраструктуры - дорог, школ, больниц и др.

В.ЯНУКОВИЧ положительно оценил опыт государственно-частного партнерства во время строительства объектов социальной сферы, который, по его словам, в настоящее время используется в Украине.

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ГНСУ будет проверять места для курения

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) намерена проверять места для курения на наличие соответствующих обозначений, а также места, где не разрешается курить.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, руководство службы поручило региональным подразделениям провести с предпринимателями разъяснительную работу относительно выполнения закона «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Закон предусматривает, что в специально отведенных местах будут установлены таблички с текстом «Место для курения. Курение вредит Вашему здоровью!». Если курение запрещено, это также должно отмечаться на таких табличках. «Налоговая обязана проверять их наличие (наличие табличек – УНИАН)», - сообщает пресс-служба ГНСУ.

Налоговики по итогам проверок в первом полугодии 2011 года выявили, что около 12% нарушений (521 случай из 4281), выявленных на предприятиях, торгующих алкоголем и табаком, является именно отсутствие наглядной информации о запрете или разрешении курения.

В ГНСУ напомнили, что к нарушителям применяется штраф в размере 3400 грн.

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Транспорт/Связь

В 2012 году Кабмин планирует провести масштабную реформу транспортной отрасли - Колесников

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что в течение 2012 года правительство планирует провести масштабную реформу транспортной отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сегодня сообщил журналистам перед церемонией открытия многоуровневой транспортной развязки на 129-м километре автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

По его словам, "в целом в течение 2012 года в Украине будет осуществлена большая транспортная реформа, государственных дорог останется немного, значительно больше будет дорог областного подчинения".

Отвечая на вопрос УНИАН о планах Кабмина относительно последующего развития транспортной инфраструктуры Украины, вице-премьер-министр отметил, что "планы правительства напрямую зависят от наличия либо же отсутствия финансов на упомянутые цели".

"Если бы не было махинаций с акцизом на горючее со стороны так называемых "черных", подпольных его производителей, то в Украине собиралось бы достаточно средств от акциза на горючее, чтобы строить новые дороги и ремонтировать старые", - сказал он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ не уточнил объем средств, которые планируется выделить на реализацию реформы, однако добавил, что в октябре этого года состоится презентация новой концепции строительства автомобильных дорог в Украине, и тогда он назовет конкретные цифры и расчеты.

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В Украине до конца года будет построено 1,5 тысяч километров новых дорог - Янукович

В Украине до конца года будет построено 1,5 тысяч километров новых дорог, что вдвое больше аналогичного показателя 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе церемонии открытия многоуровневой транспортной развязки на 129-м километре автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

«Только в этом году мы до конца года планируем построить около 1,5 тысяч километров дорог - это больше, чем в минувшем году почти в два раза», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, в следующем году в Украине в целом планируется построить около 2 тысяч километров новых дорог.

Он заверил, что власть планирует и в дальнейшем сохранять такие темпы развития транспортной инфраструктуры страны.

«Безусловно, мы должны двигаться и в сторону развития дорог наших населенных пунктов - городов и сельских дорог», – подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что транспортная отрасль Украины все еще находится в запущенном состоянии.

«Мы будем создавать все условия для местного самоуправления, чтобы оно имело возможность хозяйничать на своих территориях», – отметил он.

Президент подчеркнул, что в целом в Украине уже началась реализация реформы местного самоуправления.

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Фондовый рынок

Руководителем аппарата ГКЦБФР назначен Бирюк вместо Сахнацкой

Руководителем аппарата Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) назначен Сергей БИРЮК вместо Оксаны САХНАЦКОЙ.

Как сообщается на сайте комиссии, соответствующий приказ был подписан 26 августа т.г.

По данным регулятора, О.САХНАЦКАЯ, которая до этого возглавляла центральный аппарат комиссии, с 26 августа находится в декретном отпуске.

С.БИРЮК с 1997 по 2011 год занимал должность члена ГКЦБФР, он специализируется на обобщении практики применения законодательства Украины по вопросам выпуска и оборота ценных бумаг в Украине и разработке предложений по его усовершенствованию, осуществлении государственного регулирования в сфере совместного инвестирования и адаптации национального рынка к международным стандартам. В 2006 году удостоен звания «Заслуженный экономист Украины».

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Выступление Бернанке не дало инвесторам каких-либо сигналов к действиям - эксперты

Долгожданное выступление главы Федеральной резервной систем (ФРС) США Бена БЕРНАНКЕ не дало инвесторам каких-либо определенных сигналов к действиям.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, «многие инвесторы ожидали, что никаких мер по стимулированию экономики принято не будет».

Как отмечают аналитики, по словам Б.БЕРНАНКЕ, рост экономики США в долгосрочной перспективе находится в безопасности. Глава ФРС также отложил обсуждение возможных мер по стимулированию американской экономики до заседания Комитета по открытым рынкам, которое состоится 20-21 сентября.

Аналитики отметили среди корпоративных новостей пятницы, 26 августа, информацию о Tiffany & Cо, финансовый отчет которого оказался лучше прогнозов, что оказало значительную поддержку акциям компании.

По информации аналитиков, в понедельник, 29 августа, публикуются данные по личным доходам и расходам американцев, а также – по рынку жилья. В Европе выходят данные о розничных продажах в Германии и Испании, а также индекс потребительского доверия в Италии.

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УНИАН