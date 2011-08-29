Анонс на 30 августа

* Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Республику Польша. Президент Украины обсудит с Президентом Польши Брониславом Коморовским вопросы евроинтеграции Украины, также будет идти речь о вопросах, связанных с участием Украины в Инициативе ЕС «Восточное партнерство».

* Премьер-министр Украины Николай Азаров осуществит рабочую поездку в Харьковскую область. В Харькове глава правительства планирует посетить выставку медицинского оборудования и ознакомиться с работой службы скорой и неотложной помощи, а также примет участие в собрании актива Харьковской области, во время которого вручит награды лучшим работникам сельского хозяйства и путевой отрасли, а также пообщается с журналистами.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы пересмотра газовых контрактов: сделает ли Украина шаг к энергетической независимости или как избежать белорусского сценария». Будут проанализированы сценарии сотрудничества Украины с Россией относительно поставок газа, перспективы подачи иска в Стокгольмский арбитраж и обнародованы возможные мероприятия по преодолению энергетической зависимости нашей страны. Участники: председатель ОО «Комитет энергетической независимости Украины» Иван Надеин, политолог, президент аналитического центра «Дикси Групп» Ростислав Павленко, экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, старший партнер адвокатского объединения Arzinger, член Совета Европейско-Украинского энергетического агентства Вольфрам Ребок.

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев проведет селекторное совещание с руководителями всех регионов Украины. В частности, будут обсуждаться вопросы: О подготовке жилищного фонда, объектов энергетики, коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период; О расчетах потребителей за использованный природный газ; Об обеспечении населения сжиженным газом; О закупке продовольственного зерна в государственный интервенционный фонд, государственный резерв и формировании региональных ресурсов и т. д.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится брифинг, посвященный путям решения проблем, с которыми сталкиваются граждане во время создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Во время брифинга будет проинформировано о предложенных Комитетом путях устранения препятствий в создании и деятельности ОСМД.

* Состоится круглый стол "Чем болен аптечный рынок Украины?". Участники: Инна Демченко, первый зам. председателя Госслужбы Украины по лекарственным средствам; Владимир Карпук, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения медицинской помощи, осуществления лечебной деятельности, медицинского образования и науки Комитета ВР по вопросам здравоохранения; Григорий Маньковский, председатель подкомитета по вопросам развития и укрепления материально-технической базы здравоохранения Комитета ВР по вопросам здравоохранения; Оксана Гуленко, директор ВГО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины"; Тамара Литвиненкова, председатель правления "Фармассоциация Днепропетровской области" и др.

* Пресс-конференция по случаю визита в Киев делегации польских предпринимателей, которые будут представлять продукцию и технологии, связанные с охраной окружающей среды и механизмами энергосбережения. Визит будет проходить при поддержке Министерства охраны окружающей среды Республики Польша в рамках проекта «GREENEVO - акселератор зеленых технологий». Организатор - Посольство Республики Польша в Украине.

* Состоится пресс-тур «Как действует автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра?» при участии председателя Держземагентства Сергея Тимченко. Журналисты посетят Гайсинский районный отдел земресурсов (Винницкая обл.), где в пилотном режиме действует автоматизированная система ведения Государственного земельного кадастра. Журналисты услышат от председателя Держземагентства и специалистов по вопросам кадастра о принципах автоматизированной системы, о возможностях относительно выдачи госактов.

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