ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Как взять в долг у кредитного союза» пишет - представители кредитных союзов уверяют, что ссуды на покупку бытовой техники выгоднее брать у них, а не в банках: и дешевле, и оперативнее…

http://delo.ua/finance/kak-vzjat-v-dolg-u-kreditnogo-sojuza-163567/

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Также «Дело» в публикации «Азаров пригрозил Путину расторжением газового контракта» пишет – по словам украинского премьера, правительство Украины уже проконсультировалось с отечественными и международными экспертами относительно своих перспектив в судебной тяжбе с Москвой и готово начать разбирательства…

http://delo.ua/ukraine/azarov-prigrozil-putinu-rastorzheniem-gazovogo-kontrakta-163577/

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«Дело» в публикации «Сколько стоит высшее образование за границей» пишет – наиболее престижными и дорогостоящим является высшее образование в странах Западной Европы. Год обучения в частном учебном заведении обойдется от 10 до 26 тыс. евро. В государственных вузах образование значительно дешевле…

http://delo.ua/education/skolko-stoit-vysshee-obrazovanie-za-granicej-163581/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Добычу разделят на двоих», в котором пишет – Shell Exploration возобновляет деятельность по разработке месторождений Днепровско-Донецкого нефтегазоносного бассейна. Компания договорилась с "дочкой" НАК "Нафтогаз Украины" — "Укргаздобычей" о начале совместной добычи газа уже к концу следующего года. Правительство Украины надеется благодаря сотрудничеству снизить зависимость страны от российского газа. Впрочем, реализация основного проекта, который бы мог глобально повлиять на эту ситуацию,— добычи сланцевого газа — пока под большим вопросом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1760857

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Виктор Пинчук отговорил держателей от дефолта», в котором пишет – компания Interpipe семьи предпринимателя Виктора Пинчука добилась от держателей своих евробондов на $200 млн пересмотра условий их выпуска. По данным участников рынка, для недопущения очередного возможного дефолта по бумагам компания изменила ковенанты. Добиться этого было несложно, поскольку структуры, близкие к основным акционерам Interpipe, владеют около 70% бумаг, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1761072

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Терминалу ищут партнера», в котором пишет – уже к концу сентября будет назван победитель тендера на разработку технико-экономического обоснования национального проекта по строительству терминала регазификации сжиженного природного газа в Украине. Эксперты сомневаются, что «стахановские планы» постройки терминала будут реализованы и предлагают обратить внимание на собственную добычу…

http://markets.eizvestia.com/full/terminalu-ishhut-partnera

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Не доедем, не домчимся», в котором пишут - Государственное предприятие «Служба международных автомобильных перевозок» (ГП «СМАП») ликвидировано. По их словам, теперь выдавать разрешения на международные перевозки грузовым автотранспортом будет некому…

http://state.eizvestia.com/full/ne-doedem-ne-domchimsya

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Газета «Сегодня» в публикации «Из «Лады» сделают «Мерседес» пишет – полгода назад в Москве состоялась презентация призванного стать народным «Ё-мобиля» Михаила Прохорова (должен стоить около 10 тысяч долларов), а теперь стало известно, что новым главным дизайнером ОАО «АВТОВАЗ» стал некогда главный дизайнер Volvo и один из ведущих дизайнеров Mercedes Стив Маттин. Мировой светила автодизайна из Великобритании приедет в Тольятти и вступит в новую должность 1 октября…

http://www.segodnya.ua/news/14283230.html

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Также «Сегодня» в публикации «Жениться в Киеве станет в два раза дороже» пишет – в Минюсте изменение тарифов объясняют просто: «Меняются затраты, растет стоимость»…

http://www.segodnya.ua/news/14283168.html

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«Сегодня» в публикации «Миллиарды Каддафи могли возить в Украину годами» пишет - ливийский лидер Муаммар Каддафи хранит свои немалые сбережения в... украинских банках. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Издание пишет, что «вместе с сыновьями он спрятал богатства в самых разных местах: в ЮАР, Алжире, Египте, в Украине… Там, где не задают слишком много вопросов, когда туда приезжаешь с чемоданами денег…

http://www.segodnya.ua/news/14283196.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «На мир катится волна нового глобального кризиса?» пишет – одни эксперты заявляют «да», другие - рекомендуют не паниковать, но оставаться очень внимательными к ситуации, что само собой подразумевает возможность приближения «цунами»...

http://economics.unian.net/rus/detail/100160

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Налоговая база по налогу на имущество вырастет в разы» пишет – в России расчет налога на имущество по рыночной стоимости недвижимости приведет к росту налоговой базы в разы. Это показали первые результаты оценки…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1351973/dohodnyj_nalog

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Также «Ведомости» в публикации «Связь четвертого поколения под угрозой» пишут – консорциум операторов, который должен запустить в России связь четвертого поколения, может не состояться. Главный камень преткновения - цена: акционеры «Скартела» запросили за компанию $1 млрд. Но это не единственная причина…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1351974/milliard_za_skartel

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Издание «Известия» в публикации «Пилотаж без высшего» пишет – в России с сентября можно будет стать пилотом всего за 18 месяцев…

http://www.izvestia.ru/news/498860

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Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «Бензин бьют током» пишет – российские столичные власти намерены к 2015 году вывести Москву в лидеры среди мировых мегаполисов, использующих общественный транспорт на электротяге,— им планируется осуществлять 80% городских пассажироперевозок. В рамках проекта власти планируют оборудовать перехватывающие парковки зарядными станциями и для частных электромобилей. Три года назад похожие цели перед собой ставил экс-мэр Юрий Лужков, однако достичь их не удалось…

http://www.kommersant.ru/doc/1760930

(УНИАН)