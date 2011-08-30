Стросс-Кан побывал в МВФ. СМИ приводят подробности визита

Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан посетил в понедельник бывшее место работы, попрощался с коллегами и, по данным американских СМИ, попросил у них прощения за доставленные неприятности.

Стросс-Кан покинул свой пост в середине мая, вскоре после того как был задержан в Нью-Йорке на основании заявления 32-летней горничной гостиницы Sofitel Диалло, обратившейся в полицию с жалобой на насильственные действия сексуального характера со стороны высокопоставленного постояльца.

Тот факт, что Стросс-Кан был в МВФ, РИА Новости подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Это был сугубо личный визит, организованный по его просьбе. Он встретился с сотрудниками МВФ и его главой Кристин Лагард", - сказал представитель пресс-службы.

Между тем, американские СМИ приводят подробности визита.

"Я пришел сюда, чтобы извиниться перед всеми, кого затронула эта история, это была ошибка с моей стороны, и я сожалею о негативных последствиях, которые она имела для этого учреждения", - цитируют они со слов присутствовавших на встрече обращение Стросс-Кана к бывшим коллегам.

По данным СМИ, Стросс-Кан также отметил, что у него нет никаких претензий к судебной системе США.

По словам участников встречи, она была очень сердечной и трогательной, Стросс-Кана в МВФ приняли очень тепло.

О предстоящем визите Стросс-Кана в МВФ стало известно еще несколько дней назад, вскоре после того, как Верховный суд Нью-Йорка принял решение закрыть дело Стросс-Кана. Судопроизводство было закрыто, после того как прокуратура заявила, что не сможет поддерживать обвинение в суде присяжных "из-за утраты доверия к истице". В документе о мотивировке своего решения прокуратура ссылается на то, что горничная Нафиссату Диалло не была во всем чистосердечна, вводила следствие в заблуждение по поводу своего прошлого и настоящего.

Тем не менее, адвокаты горничной, признав, что она "в прошлом совершала ошибки", продолжали настаивать на том, что есть доказательства вины Стросс-Кана. Сам Стросс-Кан отвергает все обвинения и заявляет, что интимные отношения имели место по обоюдному согласию.