Правительство Японии ушло в отставку. Премьером стал Йосихико Нода

Правительство Японии во главе с премьер-министром Наото КАНОМ сегодня в полном составе ушло в отставку, сообщает Би-Би-Си.

Лидер правящей Демократической партии Японии Йосихико НОДА избран новым премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 308 из 475 депутатов нижней палаты парламента. 54-летний политик стал шестым премьер-министром Японии за последние пять лет, отмечает «Газета.ру».

Н.КАН ещё в начале августа объявил, что уйдёт с поста после одобрения парламентом двух законопроектов - о возобновляемых источниках энергии и о выпуске государственных облигаций. В конце минувшей недели оба закона были приняты. А в понедельник Демократическая партия избрала министра финансов Й.НОДУ своим лидером.