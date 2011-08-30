Клюев пригрозил представителям местной власти увольнением

За невыполнение до 14 сентября распоряжения правительства о пересмотре регуляторных актов, принятых органами местного самоуправления, представители местных властей будут наказаны вплоть до увольнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ на селекторном совещании с руководством регионов.

Он также сообщил, что 14 сентября вопрос о проведенной работе по сокращению регуляторных актов будет рассмотрен на Совете регионов, который проведет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«14 сентября Президент Украины будет проводить Совет регионов, и там будет рассматриваться этот вопрос – каким образом мы с вами работаем в рамках регуляторной политики. Поэтому к тем губернаторам и руководителям местных органов власти, которые не выполнят задание по регуляторной политике, будет очень много вопросов и может ставиться вопрос об увольнении с должности», - сказал А.КЛЮЕВ.

Вместе с тем он отметил, что в большинстве регионов работа по пересмотру актов завершена или близится к завершению. Недостаточными темпами проходит работа в Киеве, Севастополе и Одесской области.

По данным А.КЛЮЕВА, изменение и отмена по последним данным была проведена по 98,5% из 35 тысяч нормативных актов, прежде всего, преимущественно действующих в сфере местных налогов и сборов, финансов и ценообразования, управления коммунальной собственностью и регулирования земельных отношений.