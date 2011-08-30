Янукович примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2-3 сентября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе (Таджикистан).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Заседанию Совета глав государств СНГ будет предшествовать заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Делегацию МИД Украины на заседании Совета министров иностранных дел возглавит министр Константин ГРИЩЕНКО», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, в повестку дня заседания Совета глав государств включены 11 вопросов, а в повестку дня заседания Совета министров иностранных дел – 16 вопросов.

«Украина намерена подписать большинство внесенных на рассмотрение документов и поддержать ряд протокольных решений», - сообщил руководитель пресс-службы МИД.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что в рамках заседаний В.ЯНУКОВИЧ и К.ГРИЩЕНКО будут иметь ряд двусторонних встреч с руководителями делегаций государств СНГ с целью обсуждения проблематики межгосударственных отношений, а также актуальных вопросов мировой политики.

По словам А.ДИКУСАРОВА, с 1 января 2012 года председательство в СНГ перейдет от Таджикистана к Туркменистану.