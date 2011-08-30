Главное на 30 августа (день)

Финансы

За невыполнение до 14 сентября распоряжения правительства о пересмотре регуляторных актов, принятых органами местного самоуправления, представители местных властей будут наказаны вплоть до увольнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ на селекторном совещании с руководством регионов.

Он также сообщил, что 14 сентября вопрос о проведенной работе по сокращению регуляторных актов будет рассмотрен на Совете регионов, который проведет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«14 сентября Президент Украины будет проводить Совет регионов, и там будет рассматриваться этот вопрос – каким образом мы с вами работаем в рамках регуляторной политики. Поэтому к тем губернаторам и руководителям местных органов власти, которые не выполнят задание по регуляторной политике, будет очень много вопросов и может ставиться вопрос об увольнении с должности», - сказал А.КЛЮЕВ.

Вместе с тем он отметил, что в большинстве регионов работа по пересмотру актов завершена или близится к завершению. Недостаточными темпами проходит работа в Киеве, Севастополе и Одесской области.

По данным А.КЛЮЕВА, изменение и отмена по последним данным была проведена по 98,5% из 35 тысяч нормативных актов, прежде всего, преимущественно действующих в сфере местных налогов и сборов, финансов и ценообразования, управления коммунальной собственностью и регулирования земельных отношений.

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) выбрал «Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) для открытия мультивалютной возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 150 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении ГП, опубликованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, линию планируется открыть сроком на 1 год под 16,2% годовых. Стоимость пользования кредитом согласно договору, подписанному сторонами 23 августа, составит 24,33 млн. грн.

В тендере также участвовало ПАО «Диамантбанк» предлагавшее предоставить кредит под 22,5% годовых.

Социальная политика

В районных центрах Чертков и Залещики Тернопольской области 29 августа пенсионеры-чернобыльцы перекрыли дороги в знак протеста против прекращения им выплат социальной помощи, которая предусмотрена для граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», сначала пенсионеры-чернобыльцы Черткова и Залещиков провели очередной митинг под местными райгосадминистрациями, а затем перекрыли дороги в этих городах, поскольку во время предыдущей акции протеста представители РГА пообещали до 29 августа решить проблему, однако обещания так и не выполнили.

«Странной является ситуация в государстве, когда люди вынуждены свои права, гарантированные им Конституцией, защищать в судебных органах. О выплате чернобыльских доплат к пенсиям были приняты соответствующие судебные решения, однако денег люди так и не получили», - прокомментировал ситуацию руководитель фракции ВО «Свобода» в областном совете Олег Сиротюк.

Он добавил, что 18 августа 2011 года во время заседания 40-й сессии Тернопольского облсовета депутаты приняли обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, правительству и Верховной Раде с требованием срочно принять меры, чтобы не допустить уменьшения в 2011 году объемов финансирования социальных гарантий и обеспечить социальные выплаты в полном объеме.

Справка УНИАН. Залещики относятся к четвертой зоне загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы, а по количеству онкозаболеваний занимают первое место в Тернопольской области.

Энергетика Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что снижение цены на российский газ является необходимым условием улучшения торгового сальдо Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в ходе поездки в Харьковскую область.

«Сейчас перед нами очень много задач, одной из которых является импортозамещение. Как вы знаете, у нас есть проблемы – негативное сальдо нашего торгового баланса, когда экспорт у нас меньше, чем импорт. Это большая проблема для любого государства», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, это связано, прежде всего, с тем, что Украина имеет «дисбаланс с Российской Федерацией» в связи с ростом цены на российский газ.

По словам премьер-министра, этот дисбаланс можно ликвидировать, пересмотрев газовый контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Вторым условием решения этой проблемы Н.АЗАРОВ видит снижение потребления газа и импортозамещение.

Прибыль крупнейшей российской компании «Газпром» по МСФО в I квартале 2011 года выросла почти в 1,5 раза и достигла 478,5 млрд рублей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как отмечается в сообщении, год назад данный показатель составлял 336,849 млрд рублей.

Совокупный доход вырос до 460,470 млрд рублей по сравнению с 324,439 млрд годом ранее.

За три месяца 2011 года чистая выручка от продажи газа увеличилась на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, и составила 869,969 млрд рублей.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 38% и достигла 1 трлн 316,747 млрд рублей.

Промышленность

Для Украины на три месяца приостановлена торговля квотами по Киотскому протоколу.

Как сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины, предыдущим решением Комитета выполнения обязательств Рамочной конвенции ООН по изменению климата для Украины приостановлена возможность международной торговли квотами и реализации проектов совместного внедрения.

Также комитет предварительно признал, что Национальный кадастр антропогенных выбросов Украины не отвечает международным требованиям.

Экологи отмечают, что причиной такого решения стал отчет экспертов ООН, которые проверяли национальный кадастр за 2008 год. “В отчете были представлены основные замечания к украинскому кадастру: недостаточная прозрачность системы учета выбросов парниковых газов, пробелы в учете выбросов в сфере лесного хозяйства и землепользования, отсутствие энергетического баланса Украины. По ряду источников выбросов отсутствовали или названы конфиденциальными некоторые данные. Эксперты ООН считают, что национальная система учета выбросов и поглощения парниковых газов не достаточно прозрачная, последовательная, полная и точная, как того требуют международные правила”, - говорится в сообщении.

В Национальном экологическом центре Украины отмечают, что дальнейшая судьба торговли квотами и проектов совместного внедрения для Украины будет решена в октябре этого года.

“Если в октябре комитет примет окончательное решение, что украинский кадастр не отвечает международным требованиям, тогда среди возможных вариантов развития событий будет остановка украинского реестра на более длительный срок, что делает невозможным действие гибких механизмов Киотского протокола: торговли квотами и проектов совместного внедрения”, - говорится в сообщении.

Координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Христина РУДНИЦКАЯ отметила, что проблема с украинским кадастром возникла из-за отсутствия системы сбора и проверки данных о выбросах по всем секторам экономики.

По ее словам, данные о выбросах записываются на основе статистических данных, никто не проверяет, отвечают ли данные фактическим выбросам.

Эксперты ООН отметили, что по 17 промышленным процессам данные о выбросах или отсутствуют, или конфиденциальные. “Причем количество конфиденциальных данных возросло с прошлого кадастра. Это еще больше ухудшает учет выбросов парниковых газов», - сказала Х.РУДНИЦКАЯ.

Украина ратифицировала Рамочную конвенцию ООН по изменению климата и Киотский протокол к ней и имеет возможность использовать гибкие механизмы Киотского протокола, а для того чтобы торговать квотами или выполнять проекты по сокращению выбросов, Украина, как и другие государства, должна предоставлять прозрачные данные относительно выбросов парниковых газов и их абсорбции.

Строительство и ЖКХ

Для решения проблемных вопросов объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Антимонопольный комитет Украины предлагает разработать законопроект «О внесении изменений в закон «Об объединении совладельцев многоквартирных домов».

Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя АМК Рафаэль КУЗЬМИН.

В частности, документом предлагается приравнять ОСМД к населению при потреблении жилищно-коммунальных услуг.

Как пояснили в АМК, ОСМД сейчас является юридическим лицом, поэтому тепло- и энергоснабжающие предприятия воспринимают их как субъекты хозяйствования, и тарифы на тепло для объединений в несколько раз выше, чем для населения.

Также законопроектом предлагается запретить создание ОСМД компаниями-застройщиками и связанными с ними лицами, предусмотреть бесплатное вступление в ОСМД, ограничить установления членских взносов членами объединения, предусмотреть предельный срок договора об управлении жилым комплексом, не допускать установления штрафных санкций за досрочный разрыв договора об управлении жилым комплексом по требованию ОСМД.

Р.КУЗЬМИН также предложил внести изменения или разработать и утвердить новые нормативно-правовые акты, которые бы определяли форму обращения, полный перечень документов, необходимых для передачи многоквартирного дома и прилегающего к домовой территории с балансодержателя и баланс ОСМД, конкретные сроки рассмотрения такого обращения, в том числе предусмотреть механизм молчаливого согласия, и ответственность за нарушение сроков рассмотрения обращения.

Также АМК предлагает усовершенствовать нормативно-правовую базу относительно определения исполнителей жилищно-коммунальных услуг.

Среди наиболее характерных проблем, с которыми сталкиваются ОСМД, Р.КУЗЬМИН назвал затягивание передачи органами местного самоуправления жилого фонда ОСМД, создание компаниями-застройщиками и несколькими владельцами квартир ОСМД и передача им функций по обслуживанию домов управляющей компании, связанной с застройщиком (что приводит к росту в разы тарифов на ЖКУ), увеличение стоимости услуги в результате навязывания для ОСМД исполнителями, определенными местными органами власти.

АМК провел около 3 тыс. проверок в деятельности ОСМД, в результате которых начато около 260 дел по нарушению конкуренционного законодательства и предоставлено 230 обязательных к рассмотрению рекомендаций.

(УНИАН)