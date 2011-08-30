Путин требует обеспечить надежный контроль на рубежах Таможенного союза

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН требует обеспечить надежный государственный контроль на рубежах Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совещании по вопросу обустройства государственной границы.

«Развитие пограничной инфраструктуры должно идти с учётом перспектив интеграционных процессов. В первую очередь имею в виду Таможенный союз: как известно, с июля текущего года он начал работать в полном объёме. Сейчас следует обеспечить надёжный государственный контроль на рубежах единой таможенной территории, поэтому прошу совместно с нашими партнёрами сосредоточиться на дополнительном обустройстве внешней границы», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, здесь необходимо учесть все аспекты и оперативно провести все мероприятия. Он напомнил, что уже с 1 января 2012 года Единое экономическое пространство тоже начнёт работать в полном объёме.

В.ПУТИН сообщил, что в ближайшие девять лет на обустройство российской государственной границы и инфраструктуры планируется направить 134 млрд. рублей (около 4,6 млрд. долларов)

Он отметил, что на границе России открыть до конца года планируется открыть 19 пунктов пропуска.

По его словам, властям РФ необходимо значительно усилить возможности пограничной инфраструктуры, чтобы бороться с терроризмом, с трансграничной преступностью, контрабандой, наркотрафиком, незаконной миграцией, расхищением биоресурсов.

В.ПУТИН подчеркнул, что одновременно граница должна быть открыта и удобна для законопослушных людей и не должна создавать препятствий для нормального бизнеса, налаживания приграничного сотрудничества, реализации громадного транзитного потенциала России.

«Сегодня то и дело возникают, к сожалению, ещё и пробки, и очереди на границе. Всё это ведёт к прямым экономическим потерям, оборачивается для людей нервотрёпкой, и нам нужно не только как можно быстрее навести здесь порядок, но и создать серьёзный задел на будущее», - сказал российский премьер.

Он сообщил, что ежегодно границы РФ пересекают свыше 100 млн. человек и более 17 млн. единиц техники.

Он уверен, что эти потоки в связи с ростом товарооборота, налаживанием и расширением гуманитарных связей будут только расти, поэтому нужно ускорить модернизацию пограничной инфраструктуры, внедрение высокотехнологичного оборудования и более современных схем пропуска товаров и людей, осуществление контроля на границе, в том числе организованных по принципу «одного окна».