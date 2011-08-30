Налоговики планируют проверить 27 средств массовой информации

В план-график проверок налоговой службы за I-III кварталы текущего года, среди других субъектов ведения хозяйства, попали 27 средств массовой информации (в прошлом году - 52).

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины со ссылкой на заместителя председателя ГНС Александра КЛИМЕНКО, во время проверок в этом году редакциям СМИ доначислено 2,6 млн. грн. налогов и сборов. В прошлом году эта сумма составила 3,9 млн. грн.

В судах находятся 5 исков, которыми обжалуются вердикты налоговиков, - на сумму 496,6 тыс. грн.

А.КЛИМЕНКО заверил, что налоговики будут проверять СМИ «объективно и непредвзято». Он отметил, что проверки не являются попыткой давления на медиа или влияния на редакционную политику.

«Масс-медиа – влиятельный и непредвзятый инструмент формирования общественного мнения, и я благодарен им, в том числе, и за конструктивное сотрудничество с нашей службой. Однако, как и все остальные субъекты ведения хозяйства, СМИ должны платить налоги. Мы также не проявляем никакой предвзятости – в план проверок наряду с другими предприятиями попадают только те редакции, которые, по мнению наших аналитиков, имеют риски относительно уклонения от налогообложения», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Он также сообщил, что информация относительно графика проверок СМИ является открытой и обнародуется на официальном веб-сайте Государственной налоговой службы.

«То есть, каждый имеет возможность подготовиться, навести порядок в своих делах и отчетности, и ничего не бояться», - заметил А.КЛИМЕНКО.