Янукович и Коморовский провели встречу в формате «с глазу на глаз»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ провели в Гданьске встречу в формате «с глазу на глаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, во время встречи стороны обсудили вопросы европейской интеграции, в частности подготовку Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом. В настоящее время Польша председательствует в ЕС.

Также президенты Украины и Польши во время беседы коснулись вопросов двустороннего сотрудничества, в частности состояния и перспектив развития торгово-экономических отношений.

Кроме того, пресс-служба украинского Президента информирует, что перед этой встречей В.ЯНУКОВИЧ почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил цветы к памятнику «Героям Вестерплятте» в Гданьске.

Представители власти Польши и украинской делегации почтили память погибших минутой молчания.

*** 1 сентября 1939 года немецкие войска атаковали польский гарнизон на полуострове Вестерплятте в Гданьской бухте. Этот день считается днем начала Второй мировой войны.