Анонс на 31 августа

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* В рамках визита в Киев делегации польских предпринимателей, которые будут представлять продукцию и технологии, связанные с охраной окружающей среды и механизмами энергосбережения, состоится презентация предложений польских фирм, которые являются участниками проекта «GreenEVO», а также пройдут двусторонние встречи с украинскими партнерами.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Реально ли в Украине удешевить книгоиздательство?». Участники: Александр Афонин - президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей; Николай Сенченко - директор Государственного научного учреждения «Книжная палата Украины им. Ивана Федорова»; Игорь Алексеенко - гендиректор НПП Издательство «Наукова думка» НАН Украины.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Рынок нефтепродуктов Украины: соотношение цена/качество». Участники: директор ООО "Консалтинговая группа "А-95" Сергей Куюн; ведущий научный сотрудник Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины Владислав Киселев

* В железнодорожном пункте «Иловайск» (Донецкая обл.) состоится тренинг по радиологическому контролю грузов. Организатор - Государственная экологическая инспекция Украины. К участию в учениях привлечены представители Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства здравоохранения, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности, Государственной Инспекции ядерного регулирования, Госсанэпидемслужбы, Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзалізниці», а также приглашены представители МАГАТЭ, посольства США в Украине и другие. Учения состоятся в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».

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