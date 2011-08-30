Главное на 30 августа (вечер)

Финансы

В Украине задолженность по зарплате в июле сократилась на 1,3% – до 1,171 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2011 года по сравнению с июнем сократилась на 1,3% и на 1 августа составила 1,171 млрд. грн. С начала года задолженность сократилась на 3,9%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 августа т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 августа т.г. составила 230,1 млн. грн. (в июле 2011 года выросла на 0,5%, с начала года сократилась на 1,5%, по сравнению с данными на 1 августа 2010 года сократилась на 19,4%), в Харьковской – 140,1 млн. грн. (в июле выросла на 4,8%, с начала года – на 9,5%, по сравнению с 1 августа 2010 года увеличилась на 11,1%), в Луганской – 101,9 млн. грн. (в июле сократилась на 0,1%, с начала года – на 7,4%, по сравнению с 1 августа прошлого года – на 31,4%), в Киеве – 102,9 млн. грн. (в июле сократилась на 10,2%, с начала года – на 10,2%, по сравнению с 1 июля 2010 года – сократилась на 38,5%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 7 областях Украины.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 17 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 августа т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 1,4 млн. грн. (в июле задолженность сократилась на 26,3%, с начала года – на 54,8%, по сравнению с 1 августа 2010 года – в три раза), Ривненской области – 2,4 млн. грн. (в июле сумма задолженности снизилась на 7,7%, с начала года – почти в 4 раза, по сравнению с 1 июля 2010 года – почти в 5 раз), а также в Севастополе – 7,2 млн. грн. (в июле сократилась на 2,7%, с начала года – на 13,3%, по сравнению с 1 июля 2010 года – снижение на 30,1%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.

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В середине сентября Беларусь определиться с рыночным курсом своего рубля

Минск. Рыночный курс белорусского рубля будет определен в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже.

Об этом заявил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, сообщает официальный сайт главы государства.

А.ЛУКАШЕНКО согласился с предложением национального банка об открытии с середины сентября дополнительной сессии торгов на валютной бирже, на которой можно будет свободно купить и продать доллары, евро, российские рубли и другую валюту.

«Весь валютный спрос и предложения будут сконцентрированы на валютной бирже», - сказал он.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что руководство правительства и нацбанка Беларуси должно жесточайшим образом взять под контроль работу валютно-фондовой биржи.

Президент страны также заявил, что на основной сессии валюта будет продаваться только для оплаты за поставляемый природный газ, электроэнергию и другие неотложные платежи, с тем, чтобы это было сдерживающим фактором роста цен.

Для обеспечения необходимого объема продаж на основной сессии валютной биржи А.ЛУКАШЕНКО подписал указ, отменяющий для импортеров всякие льготы по обязательной продаже части валютной выручки.

"Все обменные пункты банков после открытия дополнительной сессии обязаны проводить свободную продажу валюты по рыночному курсу", - подчеркнул белорусский лидер.

Справка УНИАН. С начала 2011 г. официальный курс белорусской валюты обвалился на 73,48% по отношению к корзине иностранных валют.

На середину января т.г. официальный курс составлял за 1 доллар чуть больше 3 тыс. белорусских рублей. Начиная с середины мая, курс белорусского рубля начал медленно снижаться, а уже в двадцатых числах резко упал: если еще 23 мая курс НБРБ составлял 3,155 тыс. белорусских рублей за 1 доллар, то уже 24 мая курс составил 4 тыс. 930 рублей за 1 доллар.

По информации СМИ, на "черном рынке" за 1 доллар в августе просят не меньше 7 тыс. рублей.

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Мировые цены на золото возобновили свой рост

Мировые цены на золото снова растут после резкого снижения на прошлой неделе благодаря повышению физического спроса и неуверенности инвесторов в ожидании протокола августовского заседания ФРС США, сообщает Reuters.

Так, на середину сегодняшнего дня золото торговалось по 1 793,59 долл. за тройскую унцию по сравнению с 1 787,25 долл. на закрытии торгов в понедельник, 29 августа.

В начале прошлой недели цены достигли исторического максимума - 1 911,76 долл. за унцию, а концу недели снизились более чем на 1%, или более чем на 200 долл. за унцию.

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ТЭК

Минэнерго разработало проект Ядерного кодекса Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало проект Ядерного кодекса страны.

Проект документа размещен на сайте министерства.

Кодекс призван систематизировать правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере использования ядерной энергии.

Документ содержит разделы, которыми определяется, в частности, компетенция ветвей государственной власти и органов местного самоуправления в этой области, разрешительная деятельность и государственный надзор за безопасностью.

Так, к компетенции Верховной Рады отнесены, кроме прочего, регулирование ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива, принятие решения о размещении установок по обращению с радиоактивными отходами (РАО) общегосударственного значения, утверждение программ в сфере использования ядерной энергии.

За Кабинетом министров Украины закрепляется принятие решений о размещении проектировании, строительстве и снятии с эксплуатации урановых объектов, ядерных установок, а также распоряжение ими.

Проектом Ядерного кодекса также регулируются соответствующие права и обязанности граждан, физических и юридических лиц в ядерной сфере.

Кроме того, регулируется вопросы размещения и снятия с эксплуатации ядерных объектов, обращения с отработавшим ядерным топливом и РАО, учета радиоактивных материалов, ответственности за нарушение ядерного законодательства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил Минэнергоугля до 1 декабря 2011 разработать проект Ядерного кодекса.

Ожидается, что документ заменит собой действующие на сегодняшний день Законы "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "Об обращении с радиоактивными отходами", "О добыче и переработке урановых руд", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О физической защите ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения" и другие.

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Украина должна сократить объемы закупки российского газа в три раза - Азаров

Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с административно-хозяйственным активом области.

«Мы ставим очень амбициозную задачу – в течение ближайших лет сократить объемы закупаемого в России газа в три раза», - сказал он.

В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ. «У нас выхода другого нет. Там, где можно заменять газовые котлы, нужно переходить на то, что мы имеем. Не болтать, как болтали в 2005 году, – мы к этой категории людей не относимся. А уж если ставим задачу перейти, то мы ее реализуем», - подчеркнул премьер-министр.

Также он отметил, что это связано с проводимой в Украине политикой импортозамещения.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Н. АЗАРОВ поручил членам правительства активизировать поддержку реализации проектов по энергосбережению. Он отметил, что внедрение энергосберегающих технологий продиктовано, прежде всего, существующими ценами на газ для Украины, что, кроме прочего, негативно отражается на внешнеторговом балансе Украины.

22 августа министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО в интервью телекомпании «5 канал» заявил, что Украина сократит импорт российского природного газа до 2016 года на 70%, или 28 млрд. куб. м, по сравнению с планируемым объемом закупки в 2011 году, до 12 млрд. куб. м в год.

«Мы планируем с 20 млрд. куб. м газа собственной добычи выйти на 27 млрд. за 5 лет… мы планируем, что будем закупать российского газа через 5 лет 12 млрд. куб. м», – сказал он.

Кроме этого, по прогнозам Ю.БОЙКО, в текущем году Украина сократит потребление природного газа до 54 млрд. куб. м, а в 2012 году – на 8-10 млрд. куб. м, тогда как в 2010 году оно составило 57,6 млрд. куб. м.

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Украину пока не лишали права торговли квотами на выбросы парниковых газов - НАЭИ

Национальное агентство экологических инвестиций (НАЭИ) опровергает информацию Национального экологического центра Украины о якобы лишения Украины права торговли квотами на выбросы парниковых газов из-за неудовлетворительной работы по созданию национального кадастра выбросов парниковых газов.

Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой НАЭИ во вторник.

«На сегодняшний день действие рыночных механизмов Киотского протокола не приостановлено, и Украина не лишена временно права торговли квотами на выбросы парниковых газов», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что на слушаниях Подразделения по обеспечению выполнения Киотского протокола РКИК ООН 25 августа было принято предварительное решение о возможности ограничения участия Украины в механизмах Киотского протокола.

По результатам слушаний Подразделением было принято предварительное заключение по вопросу внедрения Киотского протокола относительно Украины, которое может стать окончательным только при рассмотрении вопроса в октябре т.г.

«Несмотря на общую положительную оценку проведенной Украиной работы по доработке кадастра, при принятии предварительных выводов Подразделение сослалось на действующую процедуру, по которой на указанном заседании рассматривается кадастр за 1990-2008 гг., представленный в 2010 году и фактически подготовленный в 2009 году. Именно по результатам рассмотрения этого документа и принимается решение о соответствии Украины. Исходя из этого, Подразделение приняло предварительное решение, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств», - отмечается в сообщении.

При этом Нацагентство указывает, что даже в случае принятия решения об ограничении как окончательного, Украина временно будет ограничена в использовании таких механизмов Киотского протокола, как торговля квотами на выбросы парниковых газов и реализация проектов совместного осуществления по национальной процедуре. Но это ограничение не касается использования средств, уже полученных от продажи соответствующих квот, на проекты, которые реализуются по схеме зеленых инвестиций. А также - реализации проектов совместного осуществления по трэку-2 (международной процедуре), подчеркивает пресс-служба ведомства.

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Клюев неудовлетворен темпами подготовки к зиме

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ неудовлетворен темпами подготовки коммунальных предприятий топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к зиме.

Об этом он заявил на селекторном совещании с руководителями всех регионов Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

А.КЛЮЕВ отметил, что до начала отопительного сезона планировалось провести капитальный ремонт 803 котельных, тогда как на сегодня фактически отремонтировали 585 (или 73%). По его словам, самые низкие показатели готовности - в Ивано-Франковской (79%), Николаевской (78%) и Черновицкой (76%) областях. Одновременно с тем, в Киеве проведение таких работ даже не начиналось, заявил первый вице-премьер-министр.

Кроме того, сообщил А.КЛЮЕВ, уже заменено 81% котлов, капитально отремонтировано 83% котлов. Примерно такая же ситуация сложилась и в сфере подготовки тепловых сетей: отремонтировано и подготовлено к эксплуатации 84% тепловых пунктов.

А.КЛЮЕВ отметил, что неудовлетворительным остается уровень заготовки твердого и жидкого топлива: угля заготовлено на 68%, а создание запасов жидкого топлива – на уровне 37% от запланированной потребности.

По его словам, к эксплуатации подготовлено 82% водопроводных и канализационных очистных сооружений. Недостаточными темпами эта работа ведется в Крыму, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Полтавской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Как отметил А.КЛЮЕВ, комплексная подготовка жилищного фонда к зиме завершена на 80%. Низкими темпами проводятся работы по промывке отопительных систем в Харьковской (70%) и Черкасской (72%) областях.

«Обращаю внимание, что в Херсонской области выполнение таких работ вообще не запланировано. В Кировоградской и Черновицкой областях даже не запланированы ремонты систем горячего водоснабжения, а в Херсонской - холодного водоснабжения», - подчеркнул первый заместитель руководителя правительства.

А.КЛЮЕВ обратил внимание руководителей всех регионов на необходимость срочного завершения работ по подготовке школ и других учебных заведений. По его словам, готовность социальных объектов к отопительному сезону составляет 88% (школы - 89,5%, детские сады - 89,3%, больницы - 81,2%), а самые низкие показатели их готовности в городе Киеве (73%), в Херсонской (71%), Черкасской (73%) и Закарпатской областях (74%).

Первый вице-премьер поручил местным органам власти до 1 октября обеспечить завершение подготовки предприятий ТЭК, ЖКХ и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2011-2012 года.

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Агро

Присяжнюк прогнозирует рост стоимости земли

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК прогнозирует рост стоимости земли в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Виннице.

«Мне приятно, что социология подтверждает то, что более 80% населения, собственников земельных паев не собираются продавать свои паи. И это важно, потому что земля недооценена, цена земли будет расти и арендная плата будет постоянно расти», - прогнозирует Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он убежден, что завершение земельной реформы позволит получать больше арендной платы, если кто-то не хочет обрабатывать свои наделы.

Как сообщал УНИАН, по оценкам специалистов, в первый год после снятия моратория на продажу сельхозземель ее цена не будет превышать 500–700 долларов США за гектар. Но ежегодно цена будет расти. Об этом сказал председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО.

По его словам, на темпы роста цены на землю будут влиять три основных фактора. Первый – развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса и инфраструктуры села. Второй – консолидация земель в большие массивы для удобства ее обработки. Третий – повышение качества грунтов.

С.ТИМЧЕНКО напомнил, что Кабмин своим постановлением увеличил с 2012 г. коэффициент расчета нормативно-денежной оценки земли в 1,7 раза.

«Если по нормативно-денежному коэффициенту 1 га сельхозугодий сегодня в среднем стоит 11 800 грн., то с нового года он будет стоить 19 900 грн.

Если взять формулу расчета арендной платы земли, то сегодня аренда в среднем составляет за 1 га 350 грн., а с нового года она будет составлять 600–700 грн.», - уточнил глава Госземагентства.

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Украина начинает поставки зерна, растительного масла и сахара в Бангладеш

Украина начинает поставки зерна, растительного масла и сахара в Бангладеш.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время брифинга в Виннице.

«Я недавно вернулся из Бангладеш. В этой стране живет 170 миллионов (человек), и 9 с половиной месяцев идут дожди. Сегодня мы начинаем поставлять им зерно, начинаем поставлять растительное масло и сахар», - сказал министр.

Он отметил, что главной задачей Минагропрода и Министерства иностранных дел является открытие внешних рынков для сельскохозяйственной продукции. «Если мы не найдем внешние рынки, например, для сахара, у нас не будет возможности наращивать внутреннее производство этого продукта. А мы его можем производить в 3 раза больше, чем производим сейчас. Наша задача - излишки продовольствия после обеспечения собственной продовольственной безопасности поставлять на внешние рынки», - подчеркнул Н. ПРИСЯЖНЮК.

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Строительство

Всем объектам туристической инфраструктуры будет присваиваться категория - Мининфраструктуры

Установление и изменение категорий объектам туристической инфраструктуры Украины будет осуществляться по новым правилам, основанным на принципах публичности, оперативности и с использованием современных информационных технологий.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, наработки соответствующего проекта постановления Кабинета министров Украины о порядке установления и изменения вида категорий объектов туристической инфраструктуры проводит министерство.

Речь идет не только о «звездности» отелей, но и о введении единой классификации для всех туристических объектов, что позволит украинским туристам и гостям нашего государства получить абсолютно объективную информацию о том или ином объекте.

Проектом также будет установлен четкий порядок доведения до потребителей информации о виде и категории объекта туристической инфраструктуры.

Как отметил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, за основу разработки нормативно-правовой базы в сфере туризма взята одна из лучших мировых практик, сделавшая Анталию одним из ведущих курортов мира.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, для привлечения туристов власти рассматривают приоритетное направление - строительство двух-, трех- и четырехзвездочных гостиниц, наличие которых будет способствовать развитию массового туризма. «Безусловно, нашим приоритетом было и есть развитие внутреннего туризма. Кроме идеи, для этого нужно создавать соответствующие условия», - отметил он.

Министерством инфраструктуры как главным органом в сфере туризма разработан и направлен на согласование проект постановления о передаче функций уполномоченного органа по установлению категорий гостиницам. Выдача свидетельств будет возобновлена после принятия этого постановления.

Для общественного обсуждения документ, регламентирующий порядок установления и изменения вида категорий объектов туристической инфраструктуры, будет обнародован в сентябре 2011 года на официальном сайте Мининфраструктуры.

Справка УНИАН. Проект постановления Кабмина относительно порядка установления и изменения вида категорий объектов туристической инфраструктуры подготовлен в связи с подписанием Президентом Украины Закона Украины «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О туризме» от 8 июля 2011 г. № 3679-VI.

Функции Министерства культуры и туризма Украины по выдаче свидетельств об установлении категории гостиницы прекратились в соответствии с Указами Президента Украины от 8 апреля 2011 г. № 444 и от 12 мая 2011 г. № 581. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ указом от 12 мая т.г. № 581/2011 утвердил Положение о Министерстве инфраструктуры Украины, оно является правопреемником Министерства транспорта и связи Украины (кроме прав и обязанностей, связанных с реализацией функций в сфере телекоммуникаций, использования радиочастотного ресурса Украины, предоставления услуг почтовой связи), а также Министерства культуры и туризма Украины в части функций по реализации государственной политики в сфере туризма.

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В сентябре введут в эксплуатацию первый дом ЖК «Стародарницкий» в Киеве

ООО «Эверест плюс» (Киев) в сентябре т.г. планирует ввести в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Стародарницкий» по ул. Лохвицкой, 1 в Днепровском районе Киева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе продаж комплекса.

По данным отдела продаж, каскадный жилой дом состоит из четырех секций на 9-29 этажей, дом рассчитан на 316 квартир общей площадью 18,8 тыс. кв. м. 9-этажная секция предназначена для нежилых помещений.

В отделе продаж отметили, что все квартиры в данном доме проданы.

Кроме того, компания «Эверест плюс» ведет строительство второго жилого 7-секционного дома по ул. Лохвицкой, 4. Введение в эксплуатацию дома планируется посекционно, сдача в эксплуатацию первой секции запланирована на июнь 2012 года, второй секции – на декабрь 2012 года.

По данным отдела продаж, всего на площадке ведется строительство пяти домов, включая планируемый к сдаче в эксплуатацию в сентябре.

Жилой комплекс «Стародарницкий» расположен в Днепровском районе в квартале, ограниченном ул. Пражской, Харьковским шоссе, ул. Лобачевского и ул. Лохвицкой. Проектом предусмотрено строительство 6 зданий - жилых домов, офисных и торговых помещений, а также 8-этажного наземного паркинга. Строительство жилкомплекса началось в декабре 2006 года. В 2005 году компании «Эверест плюс» был выделен земельный участок площадью 5,52 га под строительство комплекса жилых домов со встроено-пристроенными помещениями и подземными автостоянками по ул. Лохвицкой.

Как сообщается на сайте жилкомплекса, ранее ввод в эксплуатацию жилищно-офисного комплекса по ул. Лохвицкой, 1 был запланирован на май 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году группа компаний «Укогруп» сообщала о намерениях построить жилищно-офисный комплекс по ул. Лохвицкой, 1 в Днепровском районе столицы.

В 2006 году заказчиком строительства жилищно-офисного комплекса на участке, ограниченном ул. Лохвицкой и Харьковским шоссе в выступало ООО «УкоинвестСтрой» (Киев), входящее в ГК "Укогруп".

Справка УНИАН. ООО «Эверест плюс» (Киев) создано в 2005 году, занимается строительством и инвестированием в недвижимость.

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Международные отношения

Янукович и Коморовский провели встречу в формате «с глазу на глаз»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ провели в Гданьске встречу в формате «с глазу на глаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, во время встречи стороны обсудили вопросы европейской интеграции, в частности подготовку Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом. В настоящее время Польша председательствует в ЕС.

Также президенты Украины и Польши во время беседы коснулись вопросов двустороннего сотрудничества, в частности состояния и перспектив развития торгово-экономических отношений.

Кроме того, пресс-служба украинского Президента информирует, что перед этой встречей В.ЯНУКОВИЧ почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил цветы к памятнику «Героям Вестерплятте» в Гданьске.

Представители власти Польши и украинской делегации почтили память погибших минутой молчания.

*** 1 сентября 1939 года немецкие войска атаковали польский гарнизон на полуострове Вестерплятте в Гданьской бухте. Этот день считается днем начала Второй мировой войны.

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Путин требует обеспечить надежный контроль на рубежах Таможенного союза

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН требует обеспечить надежный государственный контроль на рубежах Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совещании по вопросу обустройства государственной границы.

«Развитие пограничной инфраструктуры должно идти с учётом перспектив интеграционных процессов. В первую очередь имею в виду Таможенный союз: как известно, с июля текущего года он начал работать в полном объёме. Сейчас следует обеспечить надёжный государственный контроль на рубежах единой таможенной территории, поэтому прошу совместно с нашими партнёрами сосредоточиться на дополнительном обустройстве внешней границы», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, здесь необходимо учесть все аспекты и оперативно провести все мероприятия. Он напомнил, что уже с 1 января 2012 года Единое экономическое пространство тоже начнёт работать в полном объёме.

В.ПУТИН сообщил, что в ближайшие девять лет на обустройство российской государственной границы и инфраструктуры планируется направить 134 млрд. рублей (около 4,6 млрд. долларов)

Он отметил, что на границе России открыть до конца года планируется открыть 19 пунктов пропуска.

По его словам, властям РФ необходимо значительно усилить возможности пограничной инфраструктуры, чтобы бороться с терроризмом, с трансграничной преступностью, контрабандой, наркотрафиком, незаконной миграцией, расхищением биоресурсов.

В.ПУТИН подчеркнул, что одновременно граница должна быть открыта и удобна для законопослушных людей и не должна создавать препятствий для нормального бизнеса, налаживания приграничного сотрудничества, реализации громадного транзитного потенциала России.

«Сегодня то и дело возникают, к сожалению, ещё и пробки, и очереди на границе. Всё это ведёт к прямым экономическим потерям, оборачивается для людей нервотрёпкой, и нам нужно не только как можно быстрее навести здесь порядок, но и создать серьёзный задел на будущее», - сказал российский премьер.

Он сообщил, что ежегодно границы РФ пересекают свыше 100 млн. человек и более 17 млн. единиц техники.

Он уверен, что эти потоки в связи с ростом товарооборота, налаживанием и расширением гуманитарных связей будут только расти, поэтому нужно ускорить модернизацию пограничной инфраструктуры, внедрение высокотехнологичного оборудования и более современных схем пропуска товаров и людей, осуществление контроля на границе, в том числе организованных по принципу «одного окна».

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