ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В ближайшие месяцы цены на украинский металл опустятся на 20-25% - эксперт» пишет - продукция украинских металлургов в ближайшие месяцы подешевеет на четверть, что негативно отразится на украинской экономике. Таков прогноз компании Dragon Capital …

http://delo.ua/business/v-blizhajshie-mesjacy-ceny-na-ukrainskij-metall-opustjatsja-na-20-25-163627/

* * *

Также «Дело» в публикации «Оппозиция пожаловалась послам ЕС на Януковича» пишет – лидеры оппозиционных партий, создавших Комитет сопротивления диктатуре, пожаловались послами всех стран-членов Евросоюза на политическое преследование со стороны Президента…

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-pozhalovalas-poslam-es-na-janukovicha-163645/

* * *

«Дело» в публикации «Китай начал скрытое наступление на богатую ресурсами Арктику» пишет – один из богатейших бизнесменов КНР намерен построить на 0,3% территории Исландии курорт. Не исключено, что за экзотическим проектом скрывается стремление Пекина к освоению Арктики…

http://delo.ua/world/kitaj-nachal-skrytoe-nastuplenie-na-bogatuju-resursami-arktiku-163641/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «В зоне президентского внимания», в котором пишет – вчера президент Виктор Янукович и его польский коллега Бронислав Коморовский обсудили перспективы европейской интеграции Украины в свете судебного процесса по делу Юлии Тимошенко. Отреагировать на события в Украине готовятся и в Брюсселе. В связи с преследованиями оппозиции европейские политики изучают возможность отложить парафирование договора об ассоциации, намеченное на декабрь этого года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1761492

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пошлины пустили корни», в котором пишет – правительство оказалось не готово отменить пошлины на экспорт зерна, из-за которых Украина сейчас теряет позиции на мировом рынке. Проект решения был заблокирован Минфином - в министерстве ссылаются на договоренности с МВФ, в рамках которых государству нежелательно отказываться от такой статьи пополнения бюджета. Улучшить положение компаний может снижение транспортных тарифов, что фактически означает потерю прибыли "Укрзализныцей"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1762007

* * *

Издание «Экономические известия» публикует материал «Финстаратели готовят турбулентность», в котором пишет – взлетевшие до небес котировки рынка золота могут стать новым источником нестабильности мировой финансовой системы. Колоссальный дисбаланс между объемами имеющегося у банков физического золота и т.н. безналичными золотыми счетами чреват резким скачком цен на реальное золото, а также проблемами у банков и инвестиционных фондов, торговавших расписками на желтый металл, которого у них нет…

http://state.eizvestia.com/full/finstarateli-gotovyat-turbulentnostъ

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Азаров сменил гнев на милость», в котором пишут - премьер-министр надеется договориться с российским руководством о пересмотре газовых контрактов за пределами зала судебных заседаний. Но, по мнению экспертов, шансы Украины и РФ достичь компромисс в ходе переговоров по газовому вопросу минимальны даже после избрания нового президента России зимой 2012 г. Поэтому между странами назревает экономическая война…

http://state.eizvestia.com/full/azarov-smenil-gnev-na-milost

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Автолюбителей обложили со всех сторон», в котором пишут - сегодня завершается срок действия сниженных акцизов на бензин и дизтопливо, утвержденный Верховной Радой еще в июле. Для потребителя это - очередной виток цен на топливо. Нефтетрейдеры и нефтепереработчики же в очередной раз актуализировали проблему введения заградительных импортных пошлин, принятие решения по которым ожидается уже на следующей неделе…

http://markets.eizvestia.com/full/avtolyubitelej-oblozhili-so-vseh-storon

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Беларусь назвали самой несчастной, а Украина – на 10 месте» пишет – хорошую новость преподнес Украине американский экономист Артур Окун, который с 1970 года составляет рейтинг несчастных стран, отталкиваясь от уровня безработицы и годовой инфляции…

http://www.segodnya.ua/news/14283608.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «ООН намерена запретить Украине торговать квотами в рамках Киотского протокола» пишет – Комитет выполнения обязательств рамочной конвенции ООН по изменению климата в октябре планирует рассмотреть возможность временного запрета Украине торговать квотами на выброс парниковых газов…

http://www.segodnya.ua/news/14283500.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Взлеты и падения фондового рынка: на «крутых виражах» пишет – инвесторы, похоже, настолько растерялись, что исчезли четкие ориентиры. Сильное падение в ходе одной сессии и не менее сильный рост на следующий день стали привычной и совершенно неудивительной картиной...

http://economics.unian.net/rus/detail/100221

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сворована шестая часть бюджета программы «Электронная Россия» пишет – около 300 млн руб. из 2 млрд руб., перечисленных Минкомсвязи «Ростелекому» на создание электронного правительства, были похищены у государства — к такому выводу пришла Генпрокуратура. Экспертов это не удивляет…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1353017/hischenie_po_programme

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Московских чиновников не увольняют за недостоверные декларации о доходах» пишут – среди 60 госслужащих, уволенных за недостоверные декларации, нет столичных чиновников — только провинциалы. Москвичи предпочитают вкладывать деньги за границей, где прокуроры искать пока не научились…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1353018/gorod_bez_vranya

* * *

Издание «Известия» в публикации «Субсидии таксистам приведут к росту цен на проезд» пишет – правительство Москвы собирается стимулировать частных перевозчиков к покупке дорогих машин…

http://www.izvestia.ru/news/498832

* * *

Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «Страшно произносить такие цифры» пишет – вчера в Сочи в гостинице "Рэдиссон Лазурная" компании "Роснефть" и ExxonMobil подписали соглашение, цена которого, по словам российского премьера Владимира Путина,— $200-300 млрд. Премьер признался, что ему страшно даже произносить такие цифры. А издательство , чтобы не было страшно, расспросило президента ExxonMobil Рекса Тиллерсона об эксклюзивных подробностях случившегося…

http://www.kommersant.ru/doc/1761397

(УНИАН)