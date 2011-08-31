5 сентября в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел Украины и РФ

Москва. 5 сентября в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел Украины и России Константина ГРИЩЕНКО и Сергея ЛАВРОВА.

Об этом сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Российской Федерации.

В ходе встречи министров будут обсуждаться актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.

По результатам переговоров запланирован подход к прессе.