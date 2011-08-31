5 сентября в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел Украины и РФ
11:00, 31 августа 2011Разное
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Москва. 5 сентября в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел Украины и России Константина ГРИЩЕНКО и Сергея ЛАВРОВА.
Об этом сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Российской Федерации.
В ходе встречи министров будут обсуждаться актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.
По результатам переговоров запланирован подход к прессе.
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