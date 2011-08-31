Дело Тимошенко может усложнить евроинтеграцию Украины - Президент Польши

Варшава. Возбуждение уголовного дела и арест экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО может усложнить евроинтеграцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ сказал в интервью телеканалу TVP-info.

"Украина осуществила серьезные усилия и имеет серьезные успехи на пути европейской интеграции, но тоже появляются препятствия, и таким препятствием, без сомнения, является дело Юлии ТИМОШЕНКО, которое во многих европейских государствах воспринимают как политический процесс, а не криминальный, что портит имидж Украины", - сказал Президент Польши, сообщается на его официальном веб-сайте.

Б.КОМОРОВСКИЙ, который 30 августа в Польше встречался с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, отметил, что поляки, как друзья украинцев, могут откровенно об этом говорить с представителями украинской власти.

Он сказал, что украинская власть должна сама найти выход из сложившейся ситуации, чтобы доказать, что дело Ю.ТИМОШЕНКО «не является процессом политической мести».

"Президент Украины затрагивает очень важный аспект этого дела, которым тоже нельзя пренебрегать: речь об очень невыгодном для Украины, а выгодном для России газовом контракте", - добавил Б.КОМОРОВСКИЙ.

Глава Польского государства сказал, что во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ убеждал его, что сегодня дело Ю.ТИМОШЕНКО воспринимается очень негативное, и выразил надежду, что украинская власть найдет решение этой проблемы.

"Мы очень хотели бы, чтобы это были хорошие новости, которые развеют, а не усилят сомнения относительно мотивации этого процесса", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.