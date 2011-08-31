Левочкин рассказал, что ожидает Кабмин

В структуре Кабинета министров Украины ожидаются глубокие структурные изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН на встрече с представителями СМИ.

«Будет много изменений в структуре Кабинета министров», - сказал он. По словам C.ЛЕВОЧКИНА, ожидаются кадровые изменения в ключевых министерствах.

«Основные факторы при кадровых изменениях – профессионализм и результативность», - сказал он.

На вопрос, будет ли освобожден министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, С.ЛЕВОЧКИН ответил: «Несомненно, да».

Он также не исключает возможности смены некоторых губернаторов областей.

Вместе с тем возможность освобождения от должности премьер-министра Николая АЗАРОВА С.ЛЕВОЧКИН комментировать отказался.