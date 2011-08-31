Главное на 31 августа (день)

Финансы

Профицит платежного баланса Украины сократился в 2,7 раза - до 1,9 млрд.долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе-июле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 2,7 раза – до 1,9 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе положительное сальдо платежного баланса в июле 2011 г. составило 0,108 млрд. долл. по сравнению с положительным сальдо в 0,758 млрд. долл. за июль 2010 года.

Дефицит текущего счета в июле остался на достаточно высоком уровне — 574 млн. долл. (по сравнению с 239 млн. долл. в июле предыдущего года). В НБУ отмечают, что это стало результатом замедления роста экспорта товаров даже в условиях существенного сокращения объемов импорта природного газа. За первые 7 месяцев дефицит увеличился до 3,3 млрд. долл. (против профицита в 313 млн. долл. за соответствующий период прошлого года).

Рост экспорта существенно замедляется по большинству товарных групп. Годовые темпы роста экспорта составили 26,4% (по сравнению с 42,7% в июне). Прежде всего, это связано с низкими объемами экспорта продукции АПК (на 1,6% ниже, чем в июле 2010 года). Поставки зерновых нового урожая на внешние рынки почти остановились из-за выхода на эти рынки российских конкурентов с демпинговыми ценами. Также на фоне продолжающегося ухудшения прогнозов по развитию мировой экономики наблюдается замедление роста стоимостных объемов по основным группам украинского экспорта: черным металлам и изделиям из них - до 25,1% (в первом полугодии - 36%), продукции химической отрасли — до 54,5% (в первом полугодии — 62,8%), машин и оборудования - до 29,8% (в первом полугодии — 36,3%).

Темпы роста импорта товаров сравнялись с соответствующим показателем для экспорта.

Падение годовых темпов роста импорта товаров в 26,3% (по сравнению с 45,3% в июне) было прежде всего вызвано резким сокращением поставок природного газа. Стоимостные объемы импорта природного газа в июле были в 2,1 раза меньше, чем среднемесячные объемы в первом полугодии даже в условиях существенного повышения цены. Кроме того, в июле сокращались годовые темпы роста импорта продукции машиностроения (до 51,4% по сравнению с 65% в июне) и химической отрасли (до 12,6% по сравнению с 24,4% в июне).

Профицит финансового и капитального счета в июле был достаточен для полного покрытия дефицита текущего счета. Формирование профицита финансового счета в июле в 682 млн. долл. (в отличие от дефицита в 95 млн. долл. в июне) было обеспечено прежде всего за счет сокращения на 684 млн. долл. внешних активов резидентами Украины (предоставленных кредитов и размещенных депозитов за рубежом). За первые 7 месяцев профицит финансового счета вырос до 5,2 млрд. долл. (по сравнению с 4,9 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года).

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

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Азаров поручил Минэкономразвития усовершенствовать закон о госзакупках

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Минэкономразвития в течение двух недель подготовить предложение по изменению закона о государственных закупках с целью облегчения проведения тендерных процедур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Поручаю Министерству экономики в течение двух недель обобщить предложения по усовершенствованию закона о госзакупках и внести их на рассмотрение правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ отметил, что практика использования закона, который действует более года, выявила ряд недостатков. «В некоторых случаях системные жесткие процедуры, помноженные на безответственность чиновников, к примеру, в медицинской сфере, приводят к срыву закупок и правительству приходится принимать экстраординарные решения, чтобы спасти ситуацию. Совершенно очевидно, что в закон необходимо вносить определенные изменения, которые дадут возможность в исключительных случаях принимать оперативные решения, но и нести за них персональную ответственность. Нельзя допустить, чтобы заложником процедурной казуистики была вся страна», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии высказали замечания к документу.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами Всемирного банка.

17 июня Президент воспользовался правом вето в отношении закона и вернул документ в парламент со своими предложениями.

8 июля Верховная Рада приняла этот закон, с учетом всех предложений Президента.

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Лукашенко обещает привлечь в экономику Беларуси 5 млрд. долл. от стратегических инвесторов

Минск. Президент Республики Беларусь заявил, что до конца года в экономику страны будет привлечено не менее 5 млрд. долл. от стратегических инвесторов, сообщает официальный сайт главы государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, Александр ЛУКАШЕНКО отметил, что в последние месяцы страна научилась жить, не расходуя золотовалютные резервы, что стало результатом не столько валютных ограничений, сколько коррекции проводимой макроэкономической политики.

"До конца года в страну кроме экспортной выручки будет дополнительно привлечено не менее 5 млрд. долл. на выгодных для страны условиях от стратегических инвесторов. Четко просчитаны и другие источники. Этого нам достаточно", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

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ТЭК

«Черноморнефтегаз» впервые за 20 лет вышел на рекордную добычу газа на шельфе Черного моря

Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) впервые за 20 лет вышло на рекордную добычу природного газа на шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что дообустройство двух действующих месторождений позволило компании выйти во втором полугодии 2011 года на рекордные за последние 20 лет показатели добычи голубого топлива на шельфе Черного моря.

«Сейчас отбор газа с трех действующих черноморских месторождений превышает 2 миллиона 600 тысяч кубометров в сутки», – отмечено в сообщении.

Компания отмечает, что в ближайшее время добыча продолжит расти по мере введения в эксплуатацию скважин на новой платформе БК-1 Архангельского месторождения газа и обустройства Одесского и Безымянного месторождений.

При этом компания напоминает, что все три черноморских месторождения – Штормовое, Архангельское и Голицынское – находятся в разработке несколько десятилетий и истощаются. Поэтому долгосрочное увеличение добычи природного газа на шельфе Черного моря связано с обустройством новых месторождений, в частности, Одесского и Безымянного.

«После введения их в эксплуатацию крымская нефтегазодобывающая компания планирует ежегодно добывать с 2015 года не менее 1 миллиарда 870 миллионов кубометров. Активная фаза их обустройства начнется осенью этого года, когда специалисты компании приступят к строительству 87-километрового подводного газопровода, который соединит новые месторождения с действующей системой подводных газопроводов», – сказано в сообщении.

Напомним, что в 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, Кабинета министров по увеличению отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке акционера - НАК «Нафтогаз Украины» - «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицынского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу природного газа на уровне более миллиарда кубометров.

В августе «Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию третью скважину на новой платформе БК-1 Архангельского газового месторождения. В июне завершились основные работы на расконсервированной технологической платформе БК-11 Голицынского газоконденсатного месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Правительство не ожидает повышения цены на бензин - Бойко

Правительство не ожидает повышения цены на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам перед началом заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«У нас есть определенный запас прочности, и мы не ожидаем повышения цены», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что сегодня маржа на бензин на заправках составляет 220-240 долл. за тонну, а после введения пошлины она сократится.

Как сообщал УНИАН, по словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея КУЮНА, в связи с повышением с 1 сентября акцизного сбора на нефтепродукты цены на бензин А-95 могут увеличиться до 10,70-10,80 грн./литр.

Справка УНИАН. 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

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“Киевэнерго” завершило испытание теплосетей. Осталось устранить 22% выявленных повреждений

“Киевэнерго” 30 августа завершило проведение нынешних гидравлических испытаний инженерных сетей. По результатам проведенных работ было выявлено 1 тыс. 221 повреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Киевэнерго”.

Как отмечается в сообщении, испытания начались 26 апреля на теплосетях от станции теплоснабжения «Беличи» и районной котельной «Веркон», а закончились после испытаний сетей от районной котельной «Нивки» и окончания ремонта оборудования непосредственно на котельной 30 августа. Всего во время испытаний филиалами Компании было испытано на прочность и плотность 46 участков тепловых сетей (согласно утвержденному графику).

«В процессе ликвидации повреждений были задействованы все ремонтные бригады Компании. Ремонтники работали практически круглосуточно и без выходных, поскольку ликвидация повреждений происходила на фоне масштабных работ по модернизации сетей. Учитывая большое количество повреждений во время испытаний, 22% из них сейчас находятся в работе, но это относительно небольшие по масштабу участки и работы на них будут завершены уже в ближайшее время», – заверил первый заместитель технического директора - главный инженер ПАО «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Анализируя результаты нынешних испытаний теплосетей, компания в который раз отметила тенденцию к росту количества повреждений: по сравнению с прошлым годом количество выявленных во время испытаний повреждений увеличилось на 4,2%. Больше всего повреждений было зафиксировано на сетях жилых массивов Борщаговка, Троещина, Нивки, Беличи, Подол, Теремки, Демеевка. Сети в этих микрорайонах изношены не только из-за их возраста, но и из-за повышенных коррозийных процессов в связи с почвами. Именно поэтому сроки проведения испытательных работ и ликвидации порывов на этих массивах увеличивались.

Параллельно с гидравлическими испытаниями теплосетей Киевэнерго проводила также ремонты энергоблоков и котлов на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, станциях теплоснабжения и в котельных.

В компании отмечают, что более 50% тепловых сетей, которые эксплуатирует “Киевэнерго”, исчерпали свой эксплуатационный срок и требуют замены. В этом году компания инвестирует в модернизацию системы теплоснабжения 292,7 млн. грн., что в 8 раз больше, чем в прошлом году (33,4 млн. грн.).

В 2010 году во время гидравлических испытаний “Киевэнерго” выявила 1172 повреждения, в 2009 году – 1165, в 2008 году – 1054 повреждений, в 2007 году – 1021, в 2006 году – 994, в 2005 году – 883.

В компании также подчеркивают, что в период испытаний не начисляет своим потребителям – жилищно-эксплуатационным организациям – счета за тепловую энергию для производства горячей воды.

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Агро

Картографическую основу автоматизированной системы госземкадастра завершат до июля 2012 г.

Картографическую основу автоматизированной системы государственного земельного кадастра планируется завершить до июля 2012 года.

Об этом говорится на официальном сайте Госземагентства.

По словам первого заместителя главы ведомства Артема КАДОМСКОГО, на сегодня в кадастр уже внесено свыше 17 миллионов записей и осуществлена аэрофотосъемка большинства территорий страны.

Он отметил, что этой осенью планируется начать устанавливать единое программное обеспечение автоматизированного ведения государственного земельного кадастра.

Как сообщал УНИАН, государственный земельный кадастр состоит из программно-аппаратного обеспечения, картографического обеспечения и информационного наполнения.

Планируется, что к 1 января 2012 года вся ранее накопленная информация из документации по землеустройству населенных пунктов Украины будет перенесена в единую автоматизированную систему, и с этого дня кадастр будет открытым для пользователей на сайте Госземагентства.

2 августа т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре», принятый Верховной Радой 7 июля т.г.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, о их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме ряда пунктов.

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Фондовый рынок

ФГИ начал подготовку к продаже госпакетов акций "Крымэнерго", "Днепро-" и "Тернопольоблэнерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже 50% госпакета "Днепрооблэнерго", 25,999% "Тернопольоблэнерго" и 45% "Крымэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИ "Ведомости приватизации".

ФГИ также предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакетов акций данных энергокомпаний.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать госпакеты акций одиннадцати энергокомпаний. В соответствии с утвержденным графиком приватизации энергокомпаний, в сентябре планировалось объявить приватизационные конкурсы по продаже 45% «Крымэнерго» и 50% «Днепроблэнерго». 25,999% «Тернопольоблэнерго» планировалось выставить на продажу в октябре.

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ФГИУ повторно выставил на продажу Джанкойский машиностроительный завод

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 99,993% акций ПАО "Джанкойский машиностроительный завод".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций была снижена на 30% - до 30 млн. 500 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" состоится через 75 дней со дня его объявления (31 августа 2011 г.).

Напомним, объявленные ранее конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" (г. Джанкой, Крым) производит тракторные прицепы, а также специализированные прицепы для транспортировки жаток комбайнов "Дон-1500", "Нива", "Джон Дир", "Масей Фергюсон" и др.

99,993% акций ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" принадлежит государству и находится в управлении ФГИ.

Убыток Джанкойского машиностроительного завода в первом квартале 2011 г. составил 1 млн. 253 тыс. грн., дебиторская задолженность - 2 млн. 244 тыс. грн., кредиторская - 13 млн. 485 тыс. грн.

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Соцполитика

Родителям первоклассников 1 сентября будет предоставлен выходной день - Табачник

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что родителям первоклассников 1 сентября будет предоставлен выходной день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обратились ко всем работодателям, и они поддержали наше предложение. Завтра тем, у кого ребенок идет в первый класс, будет предоставлен выходной день», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По словам министра, для этих родителей будет сохранена зарплата за этот день.

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ЖКХ

Попов создал и возглавил координационный совет по вопросам содействия развитию ОСМД в Киеве

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение о создании координационного совета по вопросам развития объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД ) в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Возглавил совет лично председатель КГГА А.ПОПОВ. В состав совета вошли председатели районных администраций, постоянных комиссий Киевсовета, общественных организаций, начальники профильных управлений.

Основные задачи совета заключаются в координации деятельности и содействии сотрудничеству местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, международных и общественных организаций по вопросам содействия развитию ОСМД. Совет будет разрабатывать и вносить на рассмотрение Киевсовета, КГГА проекты нормативно-правовых актов, направленные на развитие ОСМД, готовить предложения относительно плана мероприятий, объема и механизмов предоставления финансовой поддержки для их реализации.

Также совет будет развивать консультационные центры по проведению разъяснительной работы и предоставлению методической поддержки жителям по созданию ОСМД при районных администрациях, координировать их деятельность. Будет проводить мониторинг и оценку выполнения программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства и связанных с этим мероприятий, организовывать публичные мероприятия для обсуждения актуальных вопросов относительно реформирования ЖКХ и создания ОСМД.

Кроме того, координационный совет будет рассматривать жалобы и предложения от граждан, общественных организаций и ОСМД по вопросам, касающимся деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов.

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Транспорт/Связь

Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Львов» откроют 25 декабря

Взлетно-посадочная полоса ГП «Международный аэропорт «Львов» будет открыта 25 декабря этого года.

Об этом, как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, заявил 30 августа вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, терминал будет открыт даже раньше: сейчас проводится большая подготовка и тренировка персонала, который будет работать в новом терминале аэропорта «Львов».

Во время осмотра строительства нового терминала Б.КОЛЕСНИКОВ пообщался с молодыми людьми, которые являются претендентами на работу в аэровокзале. «С вами встречают и покидают Украину, и 90% впечатлений от нашего государства зависит именно от вас», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, отметив , что к работе в аэропорту будет задействована прежде всего молодежь - выпускники украинских вузов.

«Взлетно-посадочная полоса и новый пассажирский терминал Львовского аэропорта будут отвечать всем мировым стандартам, что позволит принимать крупногабаритные самолеты и обслуживать значительное количество пассажиров», - сказал вице-премьер-министр.

Как напоминает пресс-служба, первую очередь взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта открыли ко Дню независимости Украины. 1 очередь взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта составляет 1630 метров: реконструкция существующей части длиной 835 метров и вновь построенной полосы на 795 метров. Кроме того, введено в эксплуатацию рулежные дорожки № 5 и № 8 и перрон № 2.

Это позволяет Львовском аэропорту принимать самолеты авиакомпаний, сотрудничающих со Львовским аэропортом.

Международный аэропорт «Львов» заработает на полную мощность уже к концу марта 2012 года.

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