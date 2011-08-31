6 сентября состоится открытие сессии ВР
14:50, 31 августа 2011Разное
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6 сентября состоится открытие девятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва и торжественное заседание парламента по случаю 20-й годовщины провозглашения Независимости Украины.
Как сообщили УНИАН в Информационном управлении аппарата ВР, в соответствии со статьей 83 Конституции Украины и постановлением Верховной Рады, открытие девятой сессии и торжественное заседание парламента по случаю 20-й годовщины провозглашения Независимости Украины начнется в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины (Киев, улица Грушевского, 5).
Регистрация народных депутатов Украины начнется 6 сентября в 9 часов в кулуарах сессионного зала.
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