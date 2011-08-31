Янукович в сентябре примет участие в Генассамблее ООН

В сентябре Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит ряд заграничных визитов, сообщил на встрече с журналистами глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам главы АП, 12-13 сентября ожидается официальный визит Президента Украины в Туркменистан.

В двадцатых числах сентября В.ЯНУКОВИЧ примет участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. 30 сентября – в саммите «Восточное партнерство» в Польше.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в саммите Ялтинской европейской стратегии (YES), которая в этом году будет проходить 15-18 сентября.