Янукович в сентябре примет участие в Генассамблее ООН
18:14, 31 августа 2011Разное
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В сентябре Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит ряд заграничных визитов, сообщил на встрече с журналистами глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам главы АП, 12-13 сентября ожидается официальный визит Президента Украины в Туркменистан.
В двадцатых числах сентября В.ЯНУКОВИЧ примет участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. 30 сентября – в саммите «Восточное партнерство» в Польше.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в саммите Ялтинской европейской стратегии (YES), которая в этом году будет проходить 15-18 сентября.
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