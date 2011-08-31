Печерский суд отнес информацию о предоставлении охраны Кирееву к «ограниченному доступу». Юристы считают это подтверждением наличия охраны

Печерский районный суд г. Киева отказался подтверждать или опровергать сообщение в СМИ о возможном предоставлении личной охраны председательствующему по “газовому делу” судье Родиону КИРЕЕВУ, ссылаясь на то, что данные о мерах безопасности являются информацией с ограниченным доступом. Об этом говорится в ответе Печерского суда за подписью его председателя Инны ОТРОШ на запрос УНИАН.

Напомним: в середине августа в СМИ появилась информация о том, что судье Р.КИРЕЕВУ, исходя из соображений обеспечения личной безопасности могла быть предоставлена охрана и выдано табельное оружие. До этого времени сообщения о возможном предоставлении охраны не были никем ни подтверждены, ни опровергнуты. Поскольку соответствующее решение вводится постановлением председателя суда, агентство УНИАН обратилось с запросом на имя председателя Печерского райсуда И.ОТРОШ, в котором просило ее подтвердить или опровергнуть эту информацию. В частности, в случае подтверждения информации о предоставлении охраны, наше агентство интересовало: исходя из каких оснований принималось решение — исходя из существующих угроз или по каким-то другим причинам, а также, по чьей инициативе — самого Р.КИРЕЕВА или каких-то соответствующих органов.

В ответе на запрос УНИАН говорится: «Печерский районный суд г. Киева на Ваш запрос о предоставлении информации по поводу возможного применения к судье КИРЕЕВУ Р.В. специальных мер обеспечения безопасности... сообщает, что в соответствии с требованиями ч.5 ст.18 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» ... от 23.12.1993 ведомости о мерах безопасности и лиц, взятых под защиту, является информацией с ограниченным доступом».

Поскольку из ответа Печерского райсуда не понятно, правдивы или неправдивы сообщения СМИ о предоставлении охраны Р.КИРЕЕВУ, агентство УНИАН обратилось к юристам с вопросом — насколько мотивированным и соответствующим законодательству является отказ суда подтвердить или опровергнуть эту информацию?

Вице-президент адвокатской фирмы «Грамацкий и партнеры» Юрий ЗАБИЯКА разъяснил УНИАН порядок применения подобных мер и сделал определенные выводы по поводу предоставленного судом ответа.

По словам Ю.ЗАБИЯКИ, Закон Украины «О государственной защите работников суда...» устанавливает ограничение доступа к информации о мерах обеспечения безопасности и о лицах, взятых под защиту, и это достаточно прямая императивная норма, весьма логическая с точки зрения целей закона, а именно - обеспечение безопасности. Процедура принятия мер по обеспечению безопасности следующая: возникновение повода для принятия мер (заявление лица или его родственника, обращение руководителя соответствующего органа или получение оперативной и другой информации об угрозе); принятие решения по возникшему поводу, выполнение принятого решения.

Однако, добавляет юрист, и здесь не обошлось без пропусков в нашем законодательстве. Формально, взятым под защиту лицо считается с момента принятия соответствующим органом решения о применении мер обеспечения безопасности, в данном случае - председателем Печерского райсуда.

Юрист акцентирует: если решение о предоставлении охраны было принято негативное, то формально причин для ограничения доступа к информации о факте обращения за защитой просто нет, поскольку меры защиты приняты не были, а лицо-заявитель не является лицом, взятым под охрану. Другими словами, если бы Р.КИРЕЕВ обращался к председателю Печерского райсуда, а последняя ему отказала в принятии мер по обеспечению безопасности, то у суда нет оснований ссылаться на ч.5 ст.18 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» при отказе в предоставлении информации о самом факте обращения за защитой.

По мнению Ю.ЗАБИЯКИ, ответ суда на запрос агентства дает основания делать двусмысленные выводы. С одной стороны, посылание суда на ч.5 ст.18 вполне может свидетельствовать о том, что голова Печерского райсуда таки приняла решение о применении мер для обеспечения безопасности в отношении Р.КИРЕЕВА, и вся информация об этом является информацией с ограниченным доступом.

С другой стороны, отмечает юрист фирмы “Грамацкий и партнеры”, подобный ответ так же может свидетельствовать о том, что председатель Печерского райсуда применяет достаточно широкое толкование нормы закона, которая ограничивает доступ к такой информации, считая, что информацией с ограниченным доступом является любое заявление о применении мер по обеспечению безопасности, независимо от результатов рассмотрения такого заявления.

Справка УНИАН. На сайте газеты “Сегодня” 15 августа с.г. появилась информация о том, что судью Р.КИРЕЕВА нужно оберегать, потому что когда с ним что-то произойдет, то весь “газовый процесс” придется начинать заново, а также, что “...По некоторым данным, КИРЕЕВУ в целях безопасности предоставлена личная охрана (правда, не совсем ясно, какая - «Альфы» СБУ или милицейская)...”.

К спецмерам обеспечения безопасности принадлежат, в частности, личная охрана, охрана жилья и имущества; выдача оружия, средств индивидуальной защиты и извещение об опасности; использование технических средств контроля и прослушивание телефонных и других переговоров, визуальное наблюдение и тому подобное. Некоторые меры обеспечения безопасности, в частности, по защите жилья, реализуются, в том числе и за счет средств местных бюджетов. В соответствии с законом, безопасность судей обеспечивают работники органов внутренних дел.