Янукович: в ближайшее время начнется реформа местного самоуправления

В ближайшее время в Украине начнется реформа местного самоуправления.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Наша цель – децентрализация власти, постепенная передача функций из центра в регионы... Некоторые функции в центре будут сокращаться и передаваться в регионы», – отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что реформа местного самоуправления должна оптимизировать систему государственного управления в регионах, повысить ее эффективность, убрать лишние уровни администрирования.

«При предоставлении государственных услуг вам не нужно будет ожидать разрешения или команды из центра. Это будет ваш уровень ответственности, и эти функции будут принадлежать вам, и вы будете их осуществлять», – подчеркнул Президент.