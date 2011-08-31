Янукович 2-3 сентября примет участие в саммите стран СНГ в Таджикистане

2-3 сентября 2011 года состоится рабочий визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Республику Таджикистан для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Об этом сегодня сказал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, во время участия в мероприятии украинская сторона будет исходить из необходимости совершенствования механизма координации многостороннего сотрудничества с государствами-участниками СНГ, в том числе в контексте реализации Концепции дальнейшего развития Содружества.

В частности, Украина уделяет особое внимание скорейшему завершению переговоров по Договору о зоне свободной торговли между государствами-участниками СНГ, а также углублению взаимодействия в инновационной сфере.

Как отметил С.ЛЁВОЧКИН, в рамках визита глава Украинского государства планирует провести ряд встреч со своими коллегами - лидерами государств-участников Содружества.

Во время упомянутых мероприятий предполагается обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и наметить направления сотрудничества на ближайшую перспективу.