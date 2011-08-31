Главное на 31 августа (вечер)

Энергетика

Украина подала заявку на закупку у «Газпрома» в 2012 году 27 миллиардов кубометров газа против 40 миллиардов кубометров в 2011 году. Об этом сообщил сегодня РИА «Новости» министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

«Да, мы уже направили официальную заявку на 27 миллиардов кубометров», - сказал Ю.БОЙКО, уточнив, что это объем, который Украина планирует закупить в следующем году.

На уточняющий вопрос, когда была направлена заявка, министр ответил: "По-моему, еще на прошлой неделе".

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что удивлен позицией руководства Украины по вопросу о цене на газ, назвав подход украинских властей к этой проблеме иждивенчеством.

"Они все время просят о послаблениях. Мне показалось, что мы сделали понятное предложение: если вы хотите скидку на газ, вы должны стать частью интеграционного пространства. Либо, если вы этого не хотите, то вы делаете нам коммерческое предложение, выгодное России, например, такое, как предложение (от Беларуси) продать газотранспортную систему", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ в Сочи в беседе с российскими журналистами, сообщает русская служба Би-Би-Си.

"Они не хотят ни того, ни другого. Опять "за рыбу гроши". Дайте скидку - и все", - отметил Президент РФ.

По его словам, такая переговорная позиция - "это очень печально, это иждивенчество".

Д.МЕДВЕДЕВ также заявил, что руководство РФ разделяет позицию российского МИД по делу экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО: ее судят за газовые договоренности с Россией, а не за прежние грехи.

"Мы понимаем, каким образом судят ТИМОШЕНКО и за что - за договоренности с Россией, а не за прежние грехи", - добавил он.

Украина ежегодно обязана оплачивать не менее 33 миллиардов кубических метров российского газа по действующему контракту.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сегодня журналистам в Москве сказал глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

«В 2012 году «Газпром» может поставить в Украину и 27, и 26, и 29 млрд. кубических метров газа. И даже вообще не поставлять газ, если Украина этого захочет. Но вопрос вовсе не в этом, а в том, что в любом случае НАК «Нафтогаз Украины» будет оплачивать поставки из расчета не менее 33 млрд. кубометров», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что таковы условия «бери или плати» по действующему контракту.

Кроме того, А.МИЛЛЕР отметил, что эти условия применяются как в этом году, так и в течение всего срока контракта.

1 сентября ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» и компания Shell подпишут обновленный Договор о совместной деятельности по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил журналистам, что Shell планирует инвестировать в добычу сланцевого газа в Украине около 600 млн. долл. По его словам, в четверг, 1 сентября, с делегацией Shell в Украине встретится Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики может в декабре рассмотреть вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения в рамках постепенного приведения цены к экономически обоснованному уровню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член комиссии Константин ТЕЛИЧКО в ходе общественных слушаний, посвященных данному вопросу.

При этом он напомнил, что принятие данного решения предусмотрено национальным планом действий на 2011 год по внедрению положений программы социально-экономических реформ на период 2011-2014 годы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Член НКРЭ отметил, что на сегодняшний день регулятор еще не имеет точного обоснования уровня ожидаемого повышения тарифов. Он будет определен, подчеркнул К.ТЕЛИЧКО, на основании анализа данных, которые предоставит комиссии Минэнергоугля, а также Минсоцполитики.

К.ТЕЛИЧКО также отметил, что не исключен вариант, когда при пересмотре тарифов повышение состоится только для одной из групп потребителей, потребляющих более порогов, установленных комиссией при дифференциации потребителей (150/250 кВт/ч в месяц).

Также К.ТЕЛИЧКО сообщил, что, по расчетам комиссии, на сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения составляет 1,06 грн. за кВт/ч (с НДС).

К.ТЕЛИЧКО отметил, что комиссия не намерена одномоментно повышать тариф для населения до экономически обоснованного уровня, а планирует осуществлять это поэтапно. Одним из оптимальных вариантов, по мнению комиссии, будет шестиэтапное повышение тарифа на 25% в течение трех лет.

При этом К.ТЕЛИЧКО добавил, что рассмотрение вопроса о пересмотре тарифов может быть отсрочено на неопределенное время при условии коррекции национального плана действий на текущий год.

Крупнейшая польская нефтегазовая госкомпания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) не исключает возможности обращения в арбитражный суд в случае, если ей не удастся до октября договориться с ОАО «Газпром» о снижении цены на газ по долгосрочным контрактам

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление замглавы польской компании Пшемыслава ДУШИНСКИ (Przemyslaw Duczinski), передает РИА "Новости".

«У нас есть договорные сроки для переговоров до октября, если они не будут успешными, то мы пойдем в арбитражный суд. Глядя на действия «Газпрома», в настоящий момент это вполне вероятный сценарий», - заявил он.

Финансы СБУ завершила досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего временного администратора Публичного акционерного общества «Родовид Банк» (99,9% акций уставного фонда принадлежат государству).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.

Следствием установлено, что в 2009 году чиновник, превысив свои служебные полномочия, заключил соглашение с адвокатской компанией о предоставлении правовой помощи и перечислил последней 301,6 млн. грн., чем нанес банку значительные материальные убытки.

Установлено также, что по предварительному сговору с директором одной из коммерческих структур и другими лицами, путем изготовления и использования заведомо неправдивых документов под видом расходов на аренду и ремонт помещений здания в г. Киеве, этот чиновник растратил государственных средств на сумму более 44 млн. грн.

31 августа 2011 года уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Украины для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Национальный банк Украины своим постановлением №301 от 30 августа т.г. отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации АО «КБ «Владимирский».

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также сообщается, что с 31 августа т.г. прекращены полномочия временного администратора, Правления (Совета директоров), Совета и общего собрания АО «КБ «Владимирский».

Ликвидатором банка назначен служащий Нацбанка Сергей БЕРЕЗА.

С 1 сентября 2011 года ПАО «Укрсоцбанк» будет продолжать свою деятельность на рынке Украины под торговой маркой «UniCredit Bank», сохраняя при этом свое юридическое название ПАО «Укрсоцбанк». Об этом сообщается на сайте банка.

В сообщении указывается, что на сегодняшний день в Украине Группа UniCredit представлена двумя финансовыми организациями: ОАО «Укрсоцбанк» и UniCredit Bank, работающими как два отдельных юридических лица и с 1 сентября 2011 они будут работать под одной торговой маркой «UniCredit Bank».

«Перспектива дальнейшего объединения двух банков в одно юридическое лицо и под единый бренд является стратегической целью Группы, направленной на усиление присутствия бренда UniCredit на украинском рынке» - говорится в сообщении.

Также указывается, что основным фактором в принятии решения о том, под каким брендом будет функционировать объединенный банк, стали результаты маркетингового исследования, согласно которым отношение клиентов «Укрсоцбанка» до изменения торговой марки достаточно позитивное.

«Бренд UniCredit имеет довольно сильные позиции в Европе, и мы решили воспользоваться этим преимуществом для того, чтобы наиболее эффективно поддержать нашу деятельность на местном рынке, тем самым, подтвердив намерение длительного присутствия UniCredit Группы на украинском рынке. Согласно проведенным исследованиям, наши клиенты положительно относятся к новому названию банка. Для них UniCredit - это признак надежности, поэтому я очень оптимистично настроен относительно ребрендинга банка. Более того, мы будем пытаться убедить в этом наших клиентов за счет высокого качества услуг и индивидуальных продуктов» - отметил председатель Правления ПАО «Укрсоцбанк» Борис ТИМОНЬКИН.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

(УНИАН)