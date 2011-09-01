Комитет Европарламента может порекомендовать завершить переговоры с Украиной до конца года

Брюссель. Комитет по вопросам международной торговли Европарламента может выступить с рекомендацией Совету ЕС и Еврокомиссии завершить переговоры с Украиной о новом соглашении до конца года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте доклада Ричарда Энтони ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша), первое обсуждение которого состоялось 31 августа на заседании комитета.

«Достичь необходимого прогресса с целью быстрого заключения соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной не позднее, чем в конце 2011 года», - отмечается в перечне предложенных в докладе рекомендаций Совету ЕС и Еврокомиссии.

При этом в проекте высказываются рекомендации относительно необходимости подписания соглашения уже в первой половине 2012 года и подготовки всех необходимых для ратификации документов до конца 2012 года.

Проект доклада предусматривает рекомендовать Совету ЕС и Еврокомиссии обеспечить Украину необходимой финансовой, технической и юридической помощью во время реализации положений соглашения об ассоциации, создать программы обмена чиновниками для упрощения реализации положений соглашения, в частности, в области создания зоны свободной торговли, а также оказать помощь украинской власти по информированию украинского народа о соглашении об ассоциации для поддержки необходимых реформ.

Среди рекомендаций – усиление сотрудничества между ЕС и Украиной в сфере защиты прав человека и фундаментальных свобод, внедрение четкого мониторингового механизма за выполнением положений соглашения об ассоциации, усиление диалога между ЕС и политическими партиями в Украине, а также содействие внутреннему межпартийному диалогу в Украине.

Кроме того, в проекте доклада содержатся рекомендации по усилению сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной в сфере энергетики, усилению программ студенческих обменов между Евросоюзом и Украиной, предоставлению помощи в реализации законодательства относительно защиты окружающей природной среды, а также – установление конкретной конечной даты введения безвизового режима между Украиной и ЕС.

Проект доклада с дополнениями Комитета по вопросам международной торговли будет передан на рассмотрение в Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента, который рассмотрит его на заседании в середине сентября.

После этого проект будет вынесен на голосование в сессионный зал Европарламента.