ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина вышла на рекордную за 20 лет добычу газа на Черноморском шельфе» пишет - впервые за последние 20 лет «Черноморнефтегаз» добывает более 2,5 млн. куб. м природного газа в сутки на черноморских месторождениях. Как сообщает пресс-служба компании, выйти на рекордную добычу позволило дообустройство двух действующих месторождений на шельфе Черного моря…

http://delo.ua/business/ukraina-vyshla-na-rekordnuju-za-20-let-dobychu-gaza-na-chernomorskom-163702/

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Также «Дело» в публикации «На резиденцию Януковича в Крыму выделили 4 млн. грн. после отдыха в ней президента» пишет – Главное управление санаторно-курортных учреждений в АР Крым Госуправления делами при президенте провело закупку работ по реконструкции государственных резиденций в Крыму. Речь идет о реконструкции зданий резиденций № 6, 8 пгт. Форос (Крым). Работы будет выполнять «28 управление начальника работ» Министерства обороны. В 2011 году на реконструкцию госрезиденций в Крыму и строительство двух вертолетных площадок будет потрачено 152,3 млн.грн.

http://delo.ua/ukraine/na-rezidenciju-janukovicha-v-krymu-vydelili-4-mln-grn-posle-otdyh-163686/

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«Дело» в публикации «Польша: Цена на газ из России должна быть снижена» пишет – у Польши есть серьезные основания требовать от "Газпрома" снижения цен на газ, заявил в среду вице-президент крупнейшей энергетической компании республики "Польске Гурництво Нафтове и Газовництво" (ПГНиГ) Радослав Дудзинский…

http://delo.ua/world/polsha-cena-na-gaz-iz-rossii-dolzhna-byt-snizhena-163694/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Европарламент оторвался от преследований», в котором пишет – вчера комитет Европарламента по вопросам международной торговли обговорил перспективы заключения договора об ассоциации между Украиной и ЕС в нынешнем году. Европейские депутаты, ранее изучавшие возможность приостановки переговоров, сошлись во мнении, что соглашение необходимо подписать как можно скорее, несмотря на арест экс-премьера Юлии Тимошенко…

http://www.kommersant.ua/doc/1763320

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Таможенный не союзник», в котором пишет – Министерство промышленности и торговли России вчера возбудило повторное специальное расследование в отношении импорта нержавеющих труб на единую территорию Таможенного союза (ТС). Это основной рынок сбыта продукции для украинских производителей, крупнейшим из которых является холдинг Centravis. Учитывая разногласия с Россией относительно вхождения Украины в ТС, вероятность продления срока действия пошлин достаточно велика, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1763334

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Банкиров ждет долговой листопад», в котором пишет – на сегодня часть просрочки по кредитам, сформировавшейся во время кризиса, станет старше трех лет и перейдет в разряд недоходных активов. По оценкам коллекторов, при правильном подходе к взысканию доходность таких портфелей может составить 10-15%…

http://finance.eizvestia.com/full/bankirov-zhdet-dolgovoj-listopad

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Газ оставят чукчам», в котором пишут - Украина намерена добиться от «Газпрома» значительного снижения объемов газовых поставок в следующем году, вопреки действующим договорам, условия которых в российской монополии отказываются изменить. В «Газпроме» считают, что такое заявление безосновательно. А эксперты прогнозируют обострение в отношениях между странами…

http://state.eizvestia.com/full/gaz-ostavyat-chukcham

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«Экономические известия» публикуют материал «Свободные патенты изменят фармацевтику», в котором пишут - сроки патентной защиты препаратов еще не истекли, а рынок уже начало будоражить. Мировые игроки фармацевтики готовятся к новому этапу для отрасли. И хотя обвал патентов еще не закончился, рынок уже озаботился сделками по слиянию и скупкой брендов…

http://markets.eizvestia.com/full/svobodnye-patenty-izmenyat-farmacevtiku

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Газета «Сегодня» в публикации «Наших воров и коррупционеров будут выслеживать из космоса» пишет – в крымском правительстве планируют установить тотальный контроль за коррупционерами и лентяями. Следить за ними будут при помощи спутников. В какую сумму обойдется проект космической слежки, пока не известно…

http://www.segodnya.ua/news/14284040.html

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Также «Сегодня» в публикации «Лучше всего жить в Австралии, а Канада опустилась на второе место» пишет – согласно исследованию аналитиков британской компании The Economist Intelligence Unit, лучшим городом на планете является австралийский Мельбурн, который и возглавил список Global Liveability Survey из 140 городов мира…

http://www.segodnya.ua/news/14284080.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовая игра с Россией: Украине пора ходить с "козырей"...» пишет – ходы для победы в "газовой" партии с Россией у власти есть и довольно сильные. Но нет того, кто бы взял на себя смелость их сделать… Впрочем, давно пора "держать спину ровно", отказавшись от прогибов и демонстрации желания уступать и соглашаться…

http://economics.unian.net/rus/detail/100472

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Роскомнадзор защитит неплательщиков по кредитам» пишет – в России у тех, кто не платит по кредитам, появился неожиданный защитник — Роскомнадзор. Ведомство получает все больше жалоб на незаконную передачу персональных данных от банков коллекторам и начало кампанию по борьбе с нарушителями…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1353991/povod_ne_platit

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Также «Ведомости» в публикации «Реформа госзакупок подождет до выборов» пишут – в России реформа госзакупок снова откладывается из-за межведомственных разногласий. Теперь правительство постарается представить согласованные предложения в Кремль к 1 ноября, и реформа вряд ли пройдет до выборов президента…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1353993/zakupka_nevypolnima

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Издание «Известия» в публикации «Партийцам - скидка» пишет – в России поставщики техники готовы дать 25-процентную скидку оппозиционным партиям при закупке видеокамер для наблюдения за выборами…

http://www.izvestia.ru/news/499120

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Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «Оборонзаказ обсуждают и не выполняют» пишет – 31 августа истек срок, назначенный премьером Владимиром Путиным на заключение контрактов между Министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронзаказа на 2011 год (ГОЗ-2011). Так и не решенными остались проблемы военных с Объединенной авиастроительной корпорацией, Объединенной судостроительной корпорацией и Московским институтом теплотехники. Ни промышленность, ни военные не готовы строить прогнозы об окончании контрактации ГОЗ-2011…

http://www.kommersant.ru/doc/1763040

(УНИАН)