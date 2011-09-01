Ющенко съезжает с государственной дачи

Третий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей переезжает из государственной дачи в Конча-Заспе в новый дом, рассказала его супруга Екатерина ЮЩЕНКО в интервью "Завтрак с 1+1".

"Мы сейчас переезжаем в новый дом, и там очень много работы. Я, понятно, оставляю мужу все по техническим вопросам, по двору. А что касается дизайна, кухни, то я стремлюсь сама решить", - призналась Е.ЮЩЕНКО.

Как сообщает ТСН, по ее словам, они переезжают "немножко с опозданием".

"По некоторым причинам, включая пожар и другие причины, немного опоздали, но не можем дождаться, когда переедем в свой дом", - рассказала Е.ЮЩЕНКО.

Напомним, после того, как В.ЮЩЕНКО ушел с должности Президента в 2010 году он остался жить в государственной резиденции в Конча-Заспе. Как заявляла его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА, он будет жить там до тех пор, пока его собственный дом в Новых Безрадичах "проходит необходимую реконструкцию".

Весной 2010 года в доме В.ЮЩЕНКО в Новых Безрадичах произошел пожар - загорелась часть кровли. По словам пожарников, инцидент произошел из-за неосторожности рабочих, которые делали в доме ремонт.