Анонс на 1 сентября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет открытую лекцию для студентов Киевского национального университета им. Т.Шевченко на тему: «Место и перспективы Украины в нестабильном и изменчивом мире».

* ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» и компания Shell подпишут обновленный Договор о совместной деятельности по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* ОО «Ассоциация защиты прав вкладчиков» с инициативными группами ликвидируемых банков «АРМА», "Європейський банк розвитку та заощаджень", «ОЛбанк», „Інтерконтинентбанк” и „Гарант” начинают бессрочное пикетирование Нацбанка каждый четверг с целью привлечь внимание к проблемам, существующим при ликвидации банков .

* Состоится пресс-конференция к 15-й годовщине введения гривни в Украине на тему: «Взлёты и падения украинской национальной валюты». Участники: один из участников проведения денежной реформы 1996 года Виктор Суслов и финансовый аналитик Эрик Найман.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Вопросы повестки дня: О рассмотрении проекта Регламента Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг; О рассмотрении и утверждении проекта постановления «Об утверждении Механизма определения фонда оплаты труда субъектам хозяйствования в сфере централизованного теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, деятельность которых лицензируется Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг».

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