Табачник не приехал в столичную школу №25. Вчера Левочкин заявил о его отставке
11:05, 01 сентября 2011Разное
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Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня не будет участвовать в презентации совместного проекта российских и украинских ученых "Виртуальная школа", которая проходит в столичной школе номер 25.
Как передает корреспондент "Сегодня", об этом стало известно буквально за 10 минут до начала линейки.
Вместе с тем, Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ на торжество прибыл.
Напомним, 31 августа на встрече с журналистами глава Администрации Президента Сергей Левочкин на вопрос, прогнозируется ли отставка Д.Табачника, заявил: "Несомненно, да".
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