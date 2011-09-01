Табачник не приехал в столичную школу №25. Вчера Левочкин заявил о его отставке

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня не будет участвовать в презентации совместного проекта российских и украинских ученых "Виртуальная школа", которая проходит в столичной школе номер 25.

Как передает корреспондент "Сегодня", об этом стало известно буквально за 10 минут до начала линейки.

Вместе с тем, Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ на торжество прибыл.

Напомним, 31 августа на встрече с журналистами глава Администрации Президента Сергей Левочкин на вопрос, прогнозируется ли отставка Д.Табачника, заявил: "Несомненно, да".